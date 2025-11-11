HBO’dan V for Vendetta dizisi geliyor

Reklam

HBO, Alan Moore'un ikonik çizgi romanı V for Vendetta'yı dizi olarak uyarlamak için çalışmalara başladı.

Projede, Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeni Peter Jackson'ın senaryo ekibinde yer alacağı söyleniyor.

Aynı zamanda James Gunn ve Peter Safran'ın ise DC Studios adına yürütücü yapımcı olacağı aktarılıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre HBO, V for Vendetta dizisi üzerinde çalışıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, projenin senaryosunu Peter Jackson’ın yazacağını, DC Studios’tan James Gunn ve Peter Safran’ın ise yapımcı olarak görev alacağını öne sürüyor.

HBO ve DC Studios şimdilik bu konu ile ilgili bir yorum yapmayı reddetti. Öte yandan Peter Jackson’ın temsilcileri de basının açıklama taleplerine yanıt vermedi. Ünlü senarist ve yönetmenin dünya çapında Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve Hobbit filmleriyle tanındığını da belirtmekte fayda var.

HBO’dan Watchmen sonrası yeni Alan Moore projesi

İlk olarak 1982’de İngiliz antolojisi Warrior’da yayınlanan orijinal çizgi roman, Alan Moore tarafından yaratılmış ve David Lloyd tarafından çizilmiştir. 1988’de DC Comics yayın hayatını devraldı.

V for Vendetta’nın 2005 yılında gerçekleştirilen sinema filmi uyarlaması, Hugo Weaving’in V, Natalie Portman’ın ise Evey rolünde olduğu unutulmaz performanslara ev sahipliği yapıyor.

James McTeigue tarafından yönetilen ve Wachowski kardeşler tarafından senaryosu yazılan film eleştirmenlerden olumlu notlar aldı. Dünya çapında gişede 130 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

Hikaye, faşist Norsefire Partisi’nin egemen olduğu distopik bir Büyük Britanya’da geçiyor. Burada V olarak bilinen maskeli bir anarşist, gizli polisten kurtarılan genç bir kadın olan Evey Hammond’ın yardımıyla rejimi devirmeye çalışıyor.

HBO ilk defa Alan Moore evrenini Moore’un Dave Gibbons ile birlikte yarattığı orijinal çizgi romanın devamı niteliğinde olan ve 2019’da yayınlanan Watchmen dizisiyle keşfetmişti. Variety’nin haberine göre dizi projesi, orijinal hikayeyi yeni baştan izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

DC Studios’un diğer HBO projeleri

Merak uyandıran projenin onaylanması halinde V for Vendetta, Colin Farrell ve Cristin Milioti’nin başrollerini paylaştığı “The Penguin”in başarısının ardından DC Studios’un HBO’daki yeni dizisi olacak.

Matt Reeves’in yönetmenliğini üstlendiği The Batman filminden uyarlanan dizi, Milioti’nin Mini Dizi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü de dahil olmak üzere dokuz Emmy Ödülü kazandı.

HBO ayrıca Hal Jordan ve John Stewart’ı canlandıran Kyle Chandler ve Aaron Pierre’in rol alacağı “Green Lanterns” gibi diğer DC yapımları üzerinde de çalışıyor.