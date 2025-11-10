Bakanlık, Starlink’in Türkiye’ye geleceği iddialarını yalanladı

Reklam

Starlink'in 2026 baharında Türkiye'de faaliyete başlayacağı yönündeki iddialara yanıt geldi.

Söylentiler, bakanlık kaynakları tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Bu durum, Starlink'in ülkemizde hizmet vermeye başlayabilmesi için BTK nezdindeki resmi onay bekleyişinin bir süre daha devam edeceğini bizlere gösteriyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydu internet servisi Starlink’in Türkiye’ye geleceği iddiaları son günlerde yayılmaya başladı. Konuya ilişkin raporlarda, Starlink hizmetinin 2026 yılının bahar döneminde ülkemizde hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin iddialar ile ilgili nihayet resmi bir açıklama geldi. CNBC-e’nin özel haberine göre Starlink’in Türkiye’ye gelmesi gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığı aktarıldı. Bakanlık kaynakları iddiaları yalanladı ve bu konunun gündemde olmadığını bildirdi.

Reklam

İddialar nelerdi?

Konuyla alakalı daha önce ortaya çıkan iddialar, Starlink’in ülkemizde hizmet vermek üzere denetimli bir internet altyapısı kullanacağını iddia ediyordu. Aynı zamanda SpaceX’in buradaki operasyonları ilerletmek için yerli bir operatör ile iş birliğine gideceği ya da yeni bir firma kuracağı ile gündeme gelmişti.

Starlink şu anda dünya genelinde 150’den fazla ülke/bölgede resmi olarak faaliyet gösteriyor. Ortaya çıkan son raporlar, henüz Türkiye pazarında yer almayan hizmetin muhtemelen bir süre daha ülkemize gelmeyeceğini bizlere gösteriyor.

Starlink’in Türkiye pazarında hizmet verebilmesi için BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından resmi lisans alması ve düzenleyici uyum sürecini tamamlaması gerekiyor.