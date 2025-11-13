OpenAI, GPT-5.1 modelini tanıttı: Neler sunuyor?

Reklam

OpenAI yeni dil modeli GPT-5.1'i resmen tanıttı.

Bu yeni model, yapay zeka asistanının kullanıcılarla iletişimini daha insancıl bir tona taşımaya odaklanıyor.

Şirket bu güncelleme ile beraber yapay zeka etkileşiminde duygusal zeka ve bağ kurma yeteneğini ön plana çıkarıyor.

Yapay zeka devi OpenAI, performans ve kullanıcı dostu olmayı uzlaştırmayı amaçlayan bir güncelleme olan GPT-5.1 ile karşımıza çıkan. Yeni sürüm, Ağustos ayında piyasaya sürülen ve birçok kullanıcıyı soğuk algısıyla hayal kırıklığına uğratan GPT-5’in ardından dikkatleri üzerine çekti.

OpenAI, hem daha akıllı hem de sohbetlerde daha keyifli olmayı vadeden, daha doğal bir ses sunan revize edilmiş bir sürüm vaat ediyor. Sohbet robotunun “Profesyonel” konuşmalardan “Alaycı” tonlara kadar sekiz kişilik seçeneğine sahip olacağı vurgulanıyor.

Reklam

GPT-5.1 ile gelen yenilikler

OpenAI’ın yeni yapay zeka modeli iki farklı sürümle geliyor. GPT-5.1 Instant, daha ulaşılabilir ve kullanıcı talimatlarını daha iyi takip edecek şekilde tasarlanmış varsayılan model olarak lanse ediliyor.

GPT-5.1 Thinking ise düşünme süresini yönetmede önemli iyileştirmeler göstererek artık sorguların karmaşıklığına daha iyi uyum sağlıyor. Basit görevler için yanıtlar daha hızlı gelirken, karmaşık problemler daha uzun analiz süresinden faydalanıyor.

OpenAI, sekiz mevcut konuşma profiliyle özelleştirme seçeneklerini önemli ölçüde genişletiyor. Bunlar arasında Varsayılan, Profesyonel, Samimi, Açık Sözlü, Eksantrik, Verimli, Bilgisayar Kurdu ve Alaycı seçenekleri yer alıyor.

Bu ayarlar artık tüm modellere uygulanıyor. Aynı zamanda mevcut sohbetler de dahil olmak üzere tüm konuşmalarda anında etkili oluyor.

OpenAI aynı zamanda yanıtların biçimi üzerinde daha spesifik kontroller içeren sınırlı sayıda kullanıcıyla testler gerçekleştirecek. Özlülük, samimiyet, okunabilirlik ve hatta emoji kullanımı gibi konularda ayarlamalar yapacak. ChatGPT görüşmeler sırasında bu ayarda güncellemeler önerebilecek.

GPT-5.1 ne zaman yayınlanacak?

GPT-5.1 modeli önümüzdeki günlerde kullanıma sunulmaya başlayacak. İlk etapta bu modelden Business, Pro, Plus ve yeni kullanıma sunulan Go planlarına abone olanlara ulaşacak. Ödeme yapmadan ya da oturum açmadan kullanan kullanıcılar bu ilk kullanıma sunma aşaması tamamlandıktan sonra modele erişebilecek.

Ağustos ayında piyasaya sürülen GPT-5 tabanlı modeller, abonelerin kullanımına üç ay daha ChatGPT menüsünde sunulacak. Bu sürenin ardından seçeneklerden kaldırılacak.