Disney+, 2027’de çıkacak Death Stranding anime dizisini duyurdu

Disney+, Hideo Kojima'nın ünlü Death Stranding oyun serisine dayanan anime projesini resmen duyurdu.

Projenin yürütücü yapımcılığını bizzat Kojima üstlenirken, yönetmenlik koltuğunda ise Takayuki Sano oturacak.

Geçici olarak Death Stranding: Isolation başlığını taşıyan bu projenin elle çizilmiş 2D formatında görsellere sahip olacağı açıklandı.

Merakla beklenen animenin 2027 yılında ekranlara geleceği belli oldu.

Disney+ platformu, Hideo Kojima tarafından yaratılan Death Stranding oyun serisinden ekranlara uyarlanacak anime dizisini resmen duyurdu. Kojima’nın bizzat yapımcılığını üstleneceği bu heyecan verici projenin ilk ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Jujutsu Kaisen 0 ve Fullmetal Alchemist: Brotherhood gibi yapımlarla adından söz ettiren tecrübeli yönetmen Takayuki Sano, Disney’in yeni anime dizisinin de yönetmenliğini üstlenecek. Filmin yapımcı koltuğunda ise E&H Production stüdyosu yer alacak.

Projenin yapımcı koltuğunda oturan oyun dünyasının tecrübeli ismi Hideo Kojima, anime dizileriyle alakalı şu yorumda bulundu:

“Japon animelerini severek büyüdüm ve bu, dünya görüşümü şekillendirdi. Küçüklüğümden beri Disney hayranıyım ve belgeselimi platformda yayınlamaları beni çok mutlu etti. Benimle iletişime geçtiklerinde onlarla çalışmaya karar verdim.”

Kojima’nın efsane oyunu anime oluyor

Dikkat çeken bu duyuru, Hong Kong’da düzenlenen Disney APAC Showcase sırasında yapıldı. Geçici adı Death Stranding: Isolations olarak karşımıza çıkan anime projesi, tamamen elle çizilmiş ve 2D görsellere sahip olacak.

Variety’nin haberine göre heyecan uyandıran yeni anime dizisi için ne yazık ki bir süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Aktarılan detaylara göre Death Stranding’in animesi 2027 yılında Disney+ platformuna izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Deadline’ın haberine göre yeni anime dizisi, orijinal oyunla aynı evrende geçecek. Dizi, Sam Bridges’in yeni yolculuğunu konu alacak. Video oyunuyla aynı evrende geçen Death Stranding: Isolation, Bridges’in Amerika’yı ve izolasyonla kendi yöntemleriyle mücadele edenleri kurtarma çabasını izleyenlere aktaracak.

Death Stranding anime dizisinin özeti şu şekilde açıklanıyor:

“Yaşlı bir adam, Bridges’in savunduğu bağdan sapan yollarda kurtuluş arar. Bir savaşçı, sürekli mücadelelerle dolu bir dünyayı yeniden inşa etmeye çalışır. Bir oğlan Bridges’e karşı kin beslerken, bir kız yalnızlığına tutunur. İnsanlığın ve dünyanın uçurumunun eşiğinde, kaderleri ve umutları birleşerek Death Stranding’de yeni bir hikayenin başlangıcını oluşturur.”

A24 tarafından geliştirilen canlı aksiyon uyarlaması da yolda

Anime projesinin yanı sıra Death Stranding oyunu çok yakında bir canlı aksiyon uyarlaması ile de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bu proje ise birbirinden kaliteli arthouse filmlerine imza atan A24’ün elinden çıkacak. A24 şirketi daha önce Moonlight, Lady Bird, Hereditary, The Lighthouse ve Uncut Gems gibi birbirinden iddialı yapımlar ile karşımıza çıkmıştı.

Merakla beklenen yeni dizi projesi ise Hideo Kojima’nın Konami’den ayrılmasının ardından kurduğu stüdyo Kojima Productions’ın ilk orijinal fikri mülkiyeti olma özelliğini taşıyor. İlk oyunun devamı olan Death Stranding 2’nin de bu yıl yayınlandığını ekleyelim.