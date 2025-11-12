Menüyü Kapat
    Xiaomi’den 10.000 mAh devasa pil kapasiteli telefon geliyor

    Xiaomi orta segment için rekor pil ömrüne sahip 10.000 mAh bataryalı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.
    Xiaomi
    • Xiaomi, Redmi markası altında 10.000 mAh gibi şaşırtıcı bir kapasiteye sahip yeni bir akıllı telefon geliştiriyor.
    • Merakla beklenen bu cihazın, orta seviye telefon pazarında rekor pil ömrü ile öne çıkması bekleniyor.
    • Sızıntılar, muhtemelen maliyeti düşürmek adına telefonda kablosuz şarj desteğinin olmayacağına işaret ediyor.

    İlerleyen aylarda akıllı telefon pazarında daha büyük pil kapasitesine sahip cihazlar ile karşılaşacağız. Son zamanlarda birçok büyük telefon üreticisi, en yoğun kullanım günlerinde bile konforlu bir pil performansı sunacak modeller üzerinde çalışmaya başladı.

    Honor’un bu segmente odaklanan Honor Power 2 modeli 10.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkacak. Realme’nin de aynı kapasitede batarya sunan bir model geliştirdiği biliniyor. Şimdi bu yarışa katılacak bir diğer ismin ise Xiaomi olacağı ortaya çıktı.

    Yeni Redmi modeli pil ömrü kaygısını bitirecek

    Digital Chat Station’ın iddialarına göre Xiaomi pil ömrü ile öne çıkan bir cihaz üzerinde çalışıyor. Söylentiler doğrultusunda söz konusu model Redmi markası altında raflarda boy göstermeye başlayacak.

    Ortaya çıkan dedikodular, cihazın 10.000 mAh gibi devasa bir bataryaya sahip olacağını güçlü bir şekilde öne sürüyor. Cihazla alakalı başka bir önemli ayrıntı ise telefonun orta segmente odaklanması nedeniyle nispeten düşük maliyetlere sahip olacağı tahmin ediliyor. Fakat bu fiyat farkını kapatmak için Xiaomi bazı kısıtlamalara gidebilir.

    Redmi

    Yine de bu dikkat çeken haber, özellikle de günlük olarak uzun süreli mobil oyun seansları yapan ya da dizi/film izleyen, yani pil ömrünü önemli ölçüde hızla tükettiği bilinen geniş bir kullanıcı yelpazesi için ilgi çekici olacak gibi görünüyor.

    Fakat yine de şimdilik tüm bunların bir söylentiden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Digital Chat Station her ne kadar Çinli akıllı telefon üreticileri ile ilgili güvenilir bir kaynak olarak tanınsa da kesin bir yaklaşım için Xiaomi’den resmi onay beklemekte fayda var.

