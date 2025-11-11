Ultra ince iPhone Air 2 süresiz olarak ertelendi

Reklam

Apple, iPhone Air 2 modelini üretim programından çıkararak lansmanını süresiz olarak erteledi.

Erteleme kararının, ilk nesil iPhone Air'in satışlarının beklentileri karşılayamamasından kaynaklandığı bildirildi.

Başlangıçta 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro ve iPhone Fold ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen modelin olası yeni lansman tarihini 2027 ilkbaharı olabilir.

Apple’ın ultra ince iPhone Air 2 modelinin lansmanını ertelediği bildiriliyor. Şirketin, mühendisleri ve tedarikçileri yakın zamanda modelin üretim programından çıkarıldığını, fakat yeni bir çıkış tarihi belirlemediğini bildirdiği söyleniyor. Projeyle bağlantılı üç kişi kaynak olarak gösteriliyor.

Başlangıçta ikinci nesil iPhone Air’ın 2026 sonbaharında, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Fold ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Yeni model, mevcut modelden daha hafif olacak ve daha yüksek kapasiteli bir pile sahip olacaktı. Fakat alınan bu karar, beklentileri tamamen boşa düşürdü.

iPhone Air 2 planlarını askıya alındı

The Information’ın haberine göre Apple, iPhone 17 Pro’da tanıtılan buhar odası soğutma sistemini, Air serisinin bir sonraki modelinde de uygulamak için çalışıyordu. Tedarik zincirinden gelen son bir söylenti de iPhone Air 2’nin iki arka kameraya sahip olabileceğini gösteriyordu.

Fakat cihazın geleceği şu anda belirsiz bir durumda. Ortaya çıkan raporlarda, Apple’ın “bir sonraki iPhone Air’ı iptal etmediği” vurgulanıyor. Bazı mühendisler ve ortak üreticilerin hala proje üzerinde çalışmaya devam ettiği aktarılıyor.

Yeni iPhone Air’ın çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Yaşanan bu gecikme, şirket için eşi benzeri görülmemiş nadir bir hamle olarak tanımlanıyor. Söylentilere göre bu karar, orijinal iPhone Air’ın beklenenden düşük satış rakamlarıyla ilgili olarak karşımıza çıkıyor.

Bilgilerde cihazın önemli bir yeniden tasarıma tabi tutulabileceği ve Apple’ın cihazı 2027 baharında iPhone 18 ve daha uygun fiyatlı iPhone 18e ile birlikte piyasaya sürmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

Raporda ayrıca Foxconn’un “birinci nesil üretim hatlarının neredeyse tamamını söktüğü, sadece bir buçuk tanesini çalışır durumda tuttuğu ve ay sonuna kadar tamamen kapanmasının öngörüldüğü” belirtiliyor. Apple’ın bir diğer ortağı olan Luxshare’in de Ekim ayı sonunda iPhone Air üretimini sonlandırdığı bildiriliyor.