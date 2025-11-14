Blue Origin tarih yazdı: Yeniden kullanılabilir roket Mars’a indi

Reklam

Blue Origin'in New Glenn roketi, NASA yükünü taşıyan ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı.

Fırlatma, Mars'ın atmosfer kaybını inceleyecek olan ESCAPADE adlı ikiz NASA uydularını Kızıl Gezegen'e doğru uzun bir yörüngeye yerleştirdi.

Bu başarılı operasyon, Blue Origin'i yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni bir seviyeye taşıdı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, NASA’nın Mars’a yapacağı görev için New Glenn roketini başarıyla fırlattı. Bu dikkat çeken hamle, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ile olan yarışta önemli bir dönüm noktası oldu.

91 metre yüksekliğindeki güçlü roketin fırlatılışı geçen hafta iki kez ertelenmek zorunda kaldı. Pazar günü Dünya’daki kötü hava koşulları ve Çarşamba günü de uzaydaki olumsuz hava koşulları nedeniyle programda değişikliğe gidildi.

New Glenn roketi SpaceX’e rakip oldu

Reuters’ın haberine göre New Glenn roketi, iki NASA uzay aracıyla birlikte Florida, Cape Canaveral’dan fırlatıldı. Kısa bir süre sonra şirket, çalışanların alkışları ve tezahüratları arasında, itici roketi denizdeki bir platforma kontrollü bir şekilde başarıyla indirdi.

Şimdiye kadar benzer bir manevrayı yörünge sınıfı bir roketle yalnızca SpaceX başarmıştı. Blue Origin’in başarısı, iki özel uzay şirketi arasındaki artan rekabetin ortasında geliyor.

New Glenn’in Ocak ayındaki ilk uçuşu da başarılı oldu. Yükü yörüngeye ulaşarak tüm testleri tamamladı. Fakat yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanan güçlendirici roketi iniş sırasında kayboldu.

Jeff Bezos – Elon Musk rekabeti kızışıyor

Bu başarı ile birikte Musk’a yetişmek isteyen Bezos, ürün lansmanlarının hızını artırabilir ve maliyetleri düşürebilir.

Her iki milyarder de kendi uzay şirketlerini 2000’li yılların başında kurdu. Fakat Blue Origin, daha temkinli bir teknik yaklaşıma sahip olması nedeniyle SpaceX’e göre çok daha yavaş bir tempoda ilerledi.

Jeff Bezos, özellikle de NASA’nın Artemis Ay programı etrafında büyüyen rekabet ortamında, ciddi bir rakip olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda Amerikalıları Ay’a geri göndermeyi planlayan NASA, Ekim ayında gecikmeler nedeniyle sektör lideri SpaceX’i terk etme olasılığını da gündeme getirmişti.

Bu bağlamda, Perşembe günü NASA’nın Mars’ı incelemek üzere tasarlanan ESCAPADE misyonunu gerçekleştiren New Glenn roketinin performansı yoğun incelemeye tabi tutuldu.