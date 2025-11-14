Menüyü Kapat
    Firefox yapay zeka asistanı AI Window’u resmen tanıttı

    Mozilla, Firefox için isteğe bağlı olacak ve tarayıcıda ayrı bir pencerede çalışacak AI Window adlı bir yapay zeka asistanını duyurdu.
    Mozilla Firefox
    • Firefox, AI Window adlı yeni ve isteğe bağlı bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor.
    • Mozilla, diğer şirketlerden farklı olarak bu yapay zekanın kullanıcıyı bir sohbete hapsetmediği, aksine "güvenilir bir yol arkadaşı" olarak tasarladığını vurguladı.
    • AI Window'un tarayıcıdan ayrı bir pencerede çalışacağı belirtildi.
    • Test sürecinde olan yapay zeka aracının yakında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

    Mozilla, Firefox tarayıcısı için AI Window adlı entegre bir yapay zeka asistanına sahip yeni bir mod sunacağını duyurdu. Tarayıcıdan ayrı bir pencerede çalışacak olan bu modun tamamen isteğe bağlı bir şekilde kullanılabileceği vurgulanıyor.

    Mozilla’ya göre AI Window, kullanıcıların bir yapay zeka asistanı ile konuşup gezinirken yardım almalarına olanak tanıyan yeni, akıllı ve kullanıcı kontrollü bir alan olarak tanımlanıyor.

    Teknoloji ilerlerken olduğu yerde durmanın ne internet ne de insanlık için faydalı olduğuna inanıyoruz,” diyen Mozilla, “Bu nedenle yapay zekanın internetle nasıl bütünleşeceğini şekillendirme sorumluluğunu üstleniyoruz,” ifadesiyle yeni yapay zeka aracını duyurdu:

    “Odak noktamız, herkesin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu kabul ederek en iyi tarayıcıyı üretmek. Bazıları için yapay zeka günlük rutinlerinin bir parçası. Diğerleri içinse yalnızca ara sıra işe yarıyor. Ve çoğu kişi sadece neler sunabileceğini merak ediyor, ancak nereden başlayacağını bilmiyor. Seçiminiz ne olursa olsun, Firefox ile kontrol sizde…”

    AI Window “zorunlu” bir yapay zeka olmayacak

    Mozilla, kullanıcı topluluğuyla yaptığı görüşmeler sonucunda AI Window’un açık kaynaklı bir şekilde geliştirileceğinin sözünü veriyor. Bu noktada halihazırda Firefox’un da açık kaynaklı bir proje olduğunu da belirtmekte fayda var.

    Mozilla tarafından yapılan açıklamada, “Diğer şirketler sizi sohbete kilitleyen yapay zeka deneyimleri oluştururken, biz yapay zekanın güvenilir bir arkadaş olarak hizmet verdiği farklı bir yol öngörüyoruz” ifadesine yer verildi.

    AI Window
    Görsel: Firefox

    Şirket, “Firefox’ta asla bir ekosisteme bağlı kalmayacak veya zorunlu bir yapay zekaya sahip olmayacaksınız. Ne zaman, nasıl veya kullanıp kullanmayacağınıza siz karar verirsiniz,” dedi.

    AI Window’un çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Şimdilik Mozilla yalnızca ilgilenen kullanıcıların kayıt olup güncellemeleri alabilmeleri ve araç daha gelişmiş bir aşamadayken test etme şansına sahip olmaları için bir form yayınlamakla yetindi.

