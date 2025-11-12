Sony’den Japonya pazarına özel uygun fiyatlı yeni PS5 modeli

Reklam

Sony, Japonya'ya özel olarak indirimli PS5 Slim Digital modelini piyasaya sürdü.

Yeni model, standart Japonya fiyatına göre önemli ölçüde daha ucuz olan 55.000 Yen (yaklaşık 300 Euro) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Konsolun yalnızca Japonca dilinde kullanılabileceği net bir şekilde vurgulanıyor. Fakat bölgesel bir kilidi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Nintendo yakın zaman önce Switch 2‘nin daha ucuz bir versiyonunu Japonya pazarına özel olarak piyasaya sürmüştü. Şimdi benzer bir hamle Sony’den de geldi. Şirket, indirimli fiyatı ile öne çıkan yeni bir PlayStation 5 modeli tanıttı.

Dün akşam gerçekleşen State of Play Japan etkinliğinde Sony, yalnızca Japonya’ya özel seçeneğini karşımıza çıkardı. Sadece Japonca dilinin kullanımıyla bu pazara sıkı sıkıya bağlı kalan ucuz bir PS5 piyasaya sürüldü. Model, standart dijital versiyona oldukça benziyor. Fakat maliyet konusunda önemli bir tasarruf vaat ediyor.



Sony’den Nintendo’ya karşı agresif hamle

Japonya için yeni uygun fiyatlı PS5 Digital çok yakında satışa sunulacak. Avantajlı fiyata sahip konsolun çıkış tarihi olarak 21 Kasım belirlendi. Sony’nin bu dikkat çekici stratejisinin iç pazardaki etkisinin ilk sonuçlarını görmemiz pek uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

55.000 Japon Yeni fiyat etiketine sahip olan bu cihaz, yaklaşık 15 bin TL / 300 Euro’ya yakın bir maliyet sunuyor. Yani aynı konsolun Avrupa’da satıldığı standart fiyatın neredeyse yarısı kadar bir fiyat avantajı sağlanıyor.

Bunun da PS5’in belki de beklenenden daha fazla zorlandığı bir bölgede satışlarını önemli ölçüde artırmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor. Sony’nin yaptığı bu hamleyle Nintendo’yu açıkça taklit etmesi, aslında kendi ülkesinde Nintendo Switch modellerinin aşırı gücünü dengelemek istediğini bizlere gösteriyor. Şirket en azından benzer bir fiyatla pazara sunarak aslında belki de ciddi bir riski göze almış görünüyor.

Sony’nin duyurusu, son zamanlarda çeşitli ortak stüdyolar tarafından yapılan eleştirilerin doğrudan bir sonucu gibi görünüyor. Capcom’a göre Monster Hunter Wilds’ın genel performansı, PS5’in özellikle de Japon standartlarına göre çok pahalı olması nedeniyle sekteye uğradı.

Şirketin başkanı Haruhito Tsujimoto, konsolun fiyatının özellikle de genç nesiller için fahiş olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda bunun yalnızca Japonya ile sınırlı bir sorun olmadığını, diğer ülkelerdeki tüketicilerin de yeni konsol satın almakta zorluk çektiğini belirtti.

Fakat en başında da bahsettiğimiz gibi bu konsol yalnızca Japonya’ya özel olacak. Japonca dışındaki diller ne yazık ki kullanılmayacak.