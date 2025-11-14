Starlink rakibi Project Kuiper’ın ismi Amazon Leo olarak değişti

Reklam

Amazon, 7 yıl önce başlattığı uydu internet hizmetinin adını Project Kuiper'dan Amazon Leo olarak değiştirdi.

Yeni isimlendirme stratejisi, projenin dayandığı Alçak Dünya Yörüngesindeki (LEO) uydu takımına göndermede bulunuyor.

Bu proje, özellikle de güvenilir bağlantıdan yoksun bölgelere yüksek hızlı internet getirmeyi amaçlıyor.

Amazon, Elon Musk’ın Starlink projesiyle rekabet etmesi beklenen uydu geniş bant projesinin ismini değiştirdi. Eskiden Project Kuiper olarak adlandırılan hizmet, ağa güç sağlayan alçak Dünya yörüngesindeki uydu takımyıldızına atıfta bulunarak adını Amazon Leo olarak güncelledi.

Amazon’un bu hizmeti güvenilir bağlantılara erişimi olmayan kişilere yüksek hızlı internet erişimi sağlamamayı amaçlıyor. Şirket yedi yıl önce Project Kuiper adıyla başladığı çalışmalarına şimdi yepyeni bir isimle, daha güçlü bir marka kimliğiyle devam etmeye yöneliyor. Hizmetin ayrıca uzak bölgelerdeki işletmelere, hükümetlere ve diğer kuruluşlara da hizmet vereceği vurgulanıyor.

Proje, yıllar içinde ilk lisansların alınması, fırlatma sözleşmelerinin imzalanması ve prototip görevin tamamlanması aşamalarından geçti. Şirket, son versiyonları haline gelen ilk uydu grubunu 2025’in başlarında konuşlandırdı. Şu anda ise yörüngede 150’den fazla uydusu bulunuyor.

Elveda Kuiper, hoş geldin Leo!

Amazon isim değişikliği kararını, “Artık program için kalıcı markamızı paylaşmaya hazırız: Amazon Leo, ağımıza güç veren düşük Dünya yörüngesindeki uydu takımyıldızına basit bir gönderme” diye açıkladı.

Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu’nun belirlediği ağın yarısının, yani 1.616 uydunun Temmuz 2026’ya kadar konuşlandırılmasını öngören son tarihe uyacağını teyit etti. Planlanan 3 bin 200’den fazla uydudan 153’ü konuşlandırıldı.

Amazon’un uydu internet projenin hükümet bölümünün adı da değiştirilerek artık Leo for Government olarak adlandırıldı. Hükümet bölümü başkanı Ricky Freeman, Eylül ayında hizmet aktivasyon planlarını ayrıntılı olarak açıkladı:

“Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’da Mart ayı sonundan önce operasyonların başlaması bekleniyor.”

Açıklanan bu stratejik karar, bu yılın ilerleyen zamanlarında başka bir fırlatma görevi daha içeriyor. Fakat Amazon henüz kesin tarihler ile ilgili bir açıklama yapmadı.