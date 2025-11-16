iPhone 17 Pro Max sahipleri dikkat: Islak mendil cihazın boyasını söküyor

Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı, iPhone 17 Pro Max'ini ıslak mendille temizledikten sonra "Kozmik Turuncu" rengindeki kaplamanın tamamen çıktığını gösteren fotoğraflar paylaştı.

Bu dikkat çeken olay, daha önce titanyum alaşımı yerine kullanılan alüminyum yekpare gövdenin hassasiyetine dair endişeleri daha da artırdı.

Apple'dan gelen resmi açıklamada, agresif kimyasallar içeren ürünlerin iPhone temizliği için kullanılmaması ve yalnızca mikro fiber bez tercih edilmesi tavsiye edildi.

Apple’ın Eylül ayında tanıttığı yeni amiral gemisi akıllı telefonları genel anlamda kullanıcılardan olumlu notlar aldı. Fakat cihazlar bu kısa sürede bazı ciddi tartışmalarla gündemde kendine yer buldu.

İlk olarak yeni iPhone’ların basit bir şekilde çizildiği tartışmaları konuşuldu. Geçtiğimiz haftalarda ise bir iPhone 17 Pro Max kullanıcısı, kozmik turuncu renkli modelinin zamanla gül-altın rengine dönüştüğünü bildirmişti. Meydana gelen oksidasyon problemleri büyük bir yankı uyandırmıştı. Şimdiyse belki de daha ilginç bir vakayla karşı karşıyayız…

Yine bir sosyal medya kullanıcısı, cihazındaki kaplamanın basit ıslak mendillerle tamamen silindiğini fark etti. Yaşanan bu olayın ardından Apple, sorun çözülene kadar akıllı telefonunu temizlemek için yalnızca mikrofiber bezler kullanmasını geçici olarak tavsiye etti.

Apple’ın yeni telefonunda boya sorunu büyüyor

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max‘in kamera adasının köşelerindeki çiziklere karşı bilinen hassasiyeti, yaygın olarak belgelenmiş ve bu pahalı amiral gemisi cihazların bariz bir zayıf noktası olarak karşımıza çıkmıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bu durum şimdi daha da kötüleşiyor gibi görünüyor.

Sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcı, ülkesindeki bir kişi tarafından kullanılan bir iPhone 17 Pro Max’in oldukça açıklayıcı fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan fotoğraflar, ıslak mendil kullanıldıktan sonra kozmik turuncu kaplamanın neredeyse tamamen silinip gövdeden çıkarıldığını açıkça gösteriyor.

Diğer sosyal medya platformlarında henüz benzer bir vaka bildirilmedi. Dolayısıyla da en azından şimdilik, anlatılan olayın izole ve belki de sınırlı bir vaka olduğu söylemek mümkün. Yine de bu noktada Apple’dan gelecek açıklama önemli bir rol oynayacak.

Apple’dan geçici çözüm önerisi

Apple, iPhone’unuzu temizlemek için agresif ürünler kullanılmamasını şiddetle tavsiye ediyor. Zira bu tür ürünler boyaya saldırabilen ve geri dönüşü olmayan şekilde zarar verebilen potansiyel olarak zararlı kimyasallar içeriyor.

Ayrıca şirketin yakın zamanda önceki titanyum alaşımlı çerçevesinden yeni bir alüminyum yekpare gövde çerçevesine geçtiği de belirtmekte fayda var. Bu yapı seçimi, özellikle de akıllı telefonlar yanlışlıkla düşürülürse ezik riski yaratıyor.

iPhone 17 Pro Max’in rakibi Galaxy S25 Ultra ile doğrudan karşılaştırıldığı düşürme testleri, Apple cihazının köşelerinden yere çarptığında sorun yaşadığını zaten göstermişti.

Son olarak iPhone 17 serisi yurt dışı fiyatları içeriğimize de göz atabilirsiniz.