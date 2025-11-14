Samsung’dan uygun fiyatlı akıllı telefonlarına 7 yıl güncelleme sözü

Reklam

Samsung, premium cihazlara özel olan 7 yıllık yazılım güncelleme garantisini Galaxy A36, Galaxy A56 ve Galaxy Tab A11 serisi gibi orta segment cihazlarına da genişletti.

Yapılan kontrollerde, cihazların güvenlik güncelleme desteği son tarihinin 2032'ye kadar uzatıldığı görüldü.

Şirket, orta segmentin en çok satan modellerine yönelik uyguladığı bu politika ile kullanıcı memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Samsung’un bugüne kadar yalnızca üst düzey amiral gemisi cihazlarına sunduğu 7 yıllık yazılım güncelleme garantisi sürpriz bir kararla genişledi. Şirket belirli orta segment telefon ve tablet modelleri için de güvenlik güncellemeleri desteğini 7 yıla çıkardığını onayladı.

Güney Koreli teknoloji devi, premium cihazlarındaki uzun süreli yazılım desteği politikasıyla zaten sektörde öne çıkıyordu. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S24 serisi ile başlayan 7 yıllık güncelleme desteği, daha sonra Galaxy S, Z ve Tab S serilerindeki diğer üst düzey modellere de yayılmıştı. Ancak son dönemde yapılan ürün sayfaları incelemeleri, Samsung’un bu desteği orta segmente taşıdığını gösteriyor.

Samsung’un resmi ürün sayfalarındaki bilgilere göre, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy Tab A11 ve Tab A11 Plus modelleri de 7 yıla kadar güvenlik güncellemeleri almaya hak kazandı.

Orta segmentin liderleri için yazılım ömrü uzuyor

Galaxy A36 ve A56 akıllı telefonlarının, resmi lansmanlarında 6 nesil işletim sistemi yükseltme garantisiyle tanıtıldığı biliniyordu. Yeni Galaxy Tab A11 serisinin de 6 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri alması bekleniyordu. Şirket, işletim sistemi yükseltme sayısını korurken güvenlik desteği süresini 7 yıla uzattı.

Bu sürenin Avrupa odaklı bir uzatma olup olmadığını anlamak amacıyla Samsung’un Hindistan web sitesindeki cihaz sayfaları kontrol edildi. “Yazılım Desteği” bölümünde, Galaxy A36 ve A56 için yazılım desteği son tarihinin Mart 2032, Galaxy Tab A11 serisi içinse Eylül/Kasım 2032 olarak belirtildiği görüldü.

Samsung’un halihazırda 6 yıllık güncelleme taahhüdü bile rakipleri arasında benzersiz bir süreydi. Şirket, en çok satan orta segment cihazları olan A36 ve A56 gibi modellere yönelik bu ek uzatma ile kullanıcı memnuniyetini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yazılım ömrünün uzaması, kullanıcılar için her zaman önemli bir artı değer olarak kabul ediliyor.

Yalnızca yazılım desteği alanında değil, Samsung amiral gemisi olmayan cihazlarında da kullanıcı deneyimini artırıyor. Şirket, birçok orta segment modeline “Daire İçine Alarak Ara” (Circle to Search) gibi yapay zeka destekli özellikleri adapte etmişti.

Öte yandan merak edenler için sabırsızlıkla beklenen One UI 8 güncellemesi destekleyen cihazların listesi şu şekilde:

Galaxy S23, Galaxy 23 Plus, Galaxy 23 Ultra, Galaxy 23 FE

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra

Galaxy A16 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A06

Galaxy A34 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover7

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab Active5 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus