Apple’dan sınırlı sayıda üretilen telefon çantası: iPhone Pocket

Apple, Issey Miyake ile işbirliği yaparak renkli ve limitli üretim iPhone Pocket aksesuar serisini duyurdu.

Bu sıra dışı aksesuar, "tek bir kumaş parçası" konseptinden yola çıkılarak 3D örgü teknolojisiyle üretildi.

İki farklı boyutta satışa çıkarılan iPhone Pocket'ın fiyatları 139,95 dolar başlıyor.

Fakat ne yazık ki sınırlı sayıda üretilen aksesuarın Türkiye pazarına gelmeyeceği belirtiliyor.

Steve Jobs’un ünlü siyah balıkçı yaka kazaklarıyla tanınan moda evi Issey Miyake, ilginç bir aksesuar yaratmak için Apple ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu dikkat çeken ortaklık sonucunda, canlı renkler ve özgün bir tasarıma sahip bir aksesuar olan iPhone Pocket resmen tanıtıldı.

Apple’dan yapılan açıklamaya göre bu projenin arkasındaki temel fikir, “bir kumaş parçası” olarak tanımlanan temel bir konseptten kaynaklanıyor. Apple Tasarım Stüdyosu ve Issey Miyake bu fikri gerçeğe dönüştürmek için güçlerini birleştirdi.

iPhone Pocket neler sunuyor?

Bu dikkat çekici yeni iPhone aksesuarı, özel bir makine kullanan bir tekstil üretim süreci olan gelişmiş bir 3D örgü yapısı kullanılarak üretiliyor. Sistem, kesintisiz bir malzeme ipliği kullanıyor ve üst üste binen ilmekler aracılığıyla tasarımı şekillendiriyor.

Bu üretim yöntemi, sonrasında herhangi bir kesim gerektirmediği ve dolayısıyla üretim sırasında malzeme israfı yapmadığı için geleneksel örgüye göre avantajlar sunuyor. Sonuç, tamamen tek bir malzeme parçasından üretilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone Pocket aksesuarı, ortasında telefonunuzu taşıyabileceğimiz boyutta bir cep bulunan, tek parça uzun bir file parçası gibi görünüyor. Cebin tasarımı, iPhone’un kameralarını görünür kılıyor. Bu tercih, salt pratik olmaktan ziyade estetik olarak tanımlanıyor.

iPhone Pocket fiyatı

Apple, iPhone Pocket’ın sınırlı sayıda üretildiğini ve yıl sonuna kadar devam edecek bir çıkış tarihi önerdiğini doğruladı. Ürün iki farklı uzunlukta sunuluyor. Kayışlı kısa versiyonun fiyatı 139,95 dolardan karşımıza çıkıyor.

Aksesuarın mevcut sekiz renk seçeneği arasında şunlar yer alıyor:

Limon

Mandarin

Mor

Pembe

Tavus kuşu

Safir

Tarçın

Siyah

Bunun yanı sıra ürünün ayrıca uzun seçeneği 229,95 dolar satış fiyatına sahip. Fakat bu seçenek yalnızca safir, tarçın ve siyah renkleriyle sınırlı kalıyor.

Şimdilik Türkiye’ye gelmeyecek

Apple, sınırlı sayıda ürettiği yeni iPhone aksesuarını yalnızca belirli pazarlara getireceğini açıkladı. Türkiye maalesef ki açıklanan bu listede yer almıyor. Ürün aşağıdaki ülkelerde resmi olarak satışa sunulacak:

Fransa

Çin

İtalya

Japonya

Singapur

Güney Kore

Birleşik Krallık

Amerika

Apple ayrıca iPhone ve iPhone Pocket arasında renk eşleştirmesi konusunda yardım alabileceğiniz dünya çapındaki on seçkin mağazasını öne çıkardı:

Apple Canton Road, Hong Kong

Apple Ginza, Tokyo

Apple Jing’an, Şanghay

Apple Marche Saint-Germain, Paris

Apple Myeongdong, Seul

Apple Orchard Road, Singapor

Apple Piazza Liberty, Milano

Apple Regent Street, Londra

Apple SoHo, New York City

Apple Xinyi A13, Taipei

Apple’ın endüstriyel tasarım başkan yardımcısı Molly Anderson, iki şirket arasındaki ortak vizyonu şu sözlerle açıkladı:

“Apple ve Issey Miyake, işçiliği, sadeliği ve keyfi yücelten bir tasarım yaklaşımını paylaşıyor. Bu akıllı ekstra cep, bu fikirlerin bir örneği ve ürünlerimize doğal bir eşlikçi. iPhone Pocket’ın renk paleti, tüm iPhone modellerimiz ve renklerimiz ile uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlandı ve kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş kombinasyonlarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Tanınmış silüeti, iPhone’unuzu, AirPods’larınızı ve en sevdiğiniz günlük eşyalarınızı taşımanın yeni ve güzel bir yolunu sunuyor.”

Issey Miyake tasarım direktörü Yoshiyuki Miyamae ise bu iş birliğiyle alakalı şu sözleri söyledi:

“iPhone Pocket’ın tasarımı, iPhone ile kullanıcısı arasındaki bağı yansıtırken, bir Apple ürününün estetik açıdan evrensel ve kullanım açısından çok yönlü olacak şekilde tasarlandığını da göz önünde bulunduruyor. iPhone Pocket, ‘iPhone’u kendi tarzınızda kullanmanın keyfi’ konseptini ele alıyor. Tasarımının sadeliği, ISSEY MIYAKE’de uyguladığımız yaklaşımı yansıtıyor: Olasılıklara ve kişisel yorumlara olanak tanımak için her şeyi daha az belirgin bırakma fikri…”