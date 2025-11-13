Steam Machine tanıtıldı: Valve, oyun konsolu ile PC’yi birleştiriyor

Reklam

Valve, PC oyunlarını televizyona taşımak üzere tasarlanan yeni nesil ev konsolu Steam Machine ile Xbox, PlayStation ve Nintendo'ya rakip olmayı hedefliyor.

2026 başında satışa çıkacak cihaz, 4K/60FPS desteği sunan güçlü bir PC yapısına sahip olacak; şirket, aynı zamanda kablosuz ve akış odaklı sanal gerçeklik başlığı Steam Frame'i de tanıttı.

Uzmanlar, Valve'ın yeni donanımlarının, mevcut Steam Deck konsoluna benzer şekilde, özellikle PC oyunlarını oturma odasında oynamak isteyen mevcut "meraklı" Steam oyuncularından oluşan niş bir kitleye hitap edeceğini öngörüyor.

Oyun dünyasının önemli platformu Steam’in çatı şirketi Valve; Nintendo, Xbox ve PlayStation’ın domine ettiği pazarda iddialı bir hamle yapıyor. Yeni ev konsolu Steam Machine, bilgisayar oyunlarını televizyona taşıyarak PC oyuncularını hedeflerken kablosuz VR başlık Steam Frame ise sanal gerçeklik alanında yenilik vadediyor.

Valve’dan yapılan açıklamaya göre şirket, kullanıcıların PC oyunlarını televizyonlarında oynamasına olanak tanımak üzere tasarlanan Steam Machine adlı ev konsolunu resmen görücüye çıkardı. Cihaz aynı zamanda bilgisayar olarak da kullanılabiliyor.

Reklam

Steam Machine teknik özellikleri

Kategori Özellikler İşlemci Yarı özel AMD Zen 4, 6 çekirdek / 12 izlek

4,8 GHz’e kadar

30W TDP Ekran Kartı Yarı özel AMD RDNA 3, 28 CU

2,45 GHz’e kadar (sabit)

110W TDP Bellek 16 GB DDR5

8 GB GDDR6 VRAM Güç Dâhili güç kaynağı

110–240 V AC Depolama 512 GB NVMe SSD (model 1)

2 TB NVMe SSD (model 2)

Yüksek hızlı microSD kart yuvası Bağlantı Wi-Fi 6E (2×2)

Bluetooth 5.3 (özel anten)

Entegre 2,4 GHz Steam Controller adaptörü G/Ç (Giriş/Çıkış) Ekranlar:

• DisplayPort 1.4 (4K @240 Hz / 8K @60 Hz, HDR, FreeSync, zincirleme bağlantı)

• HDMI 2.0 (4K @120 Hz, HDR, FreeSync, CEC)USB:

• 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (önde)

• 2 × USB-A 2.0 (arkada)

• 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (arkada)Ağ: Gigabit Ethernet

LED Şerit: 17 bağımsız ayarlanabilir RGB LED Boyut ve Ağırlık 152 mm uzunluk (ayaksız 148 mm)

162,4 mm derinlik

156 mm genişlik

2,6 kg ağırlık Yazılım SteamOS 3 (Arch tabanlı)

KDE Plasma masaüstü ortamı

Valve, yeni konsolunu “küçük ama güçlü bir oyun bilgisayarı” olarak tanımlıyor. Linux tabanlı SteamOS işletim sistemi ve AMD grafik işlemcileriyle güçlendirilen konsolun, 4K çözünürlük ve saniyede 60 kare (60 FPS) desteği sunacağı belirtildi.

Şirket, dijital mağazasındaki devasa oyun kütüphanesinden hangilerinin cihazda çalışacağını önceden belirleyebildiği için yeni ürünü diğer PC’lere göre “oyun için optimize edilmiş” bir cihaz olarak öne sürüyor.

Yeni Steam Machine, 2014 yılında aynı isimle çıkan ancak pazarda hakim olan üç büyük oyun devine karşı tutunamayan cihazın manevi devamı niteliğinde. O dönemde 499 dolardan başlayan fiyatlarla satılan eski konsolun aksine, Valve’ın son ürünü daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.

Şirket, konsolun 2026 yılının başlarında satışa çıkacağını bildirdi. Ancak kesin çıkış tarihi ve fiyatlandırma gibi detaylar henüz açıklanmadı. Cihazın piyasaya sürülme tarihine yakın bir zamanda daha fazla bilginin paylaşılacağı belirtiliyor.

Uzmanlardan niş kitle yorumu

Sektör uzmanları, Valve’ın yeni donanımının, Steam’in kendi platformundaki başarısını yakalayıp yakalayamayacağının önümüzdeki yıl belli olacağını dile getiriyor. Analistler, on yıl önceki daha hantal ilk versiyonunun piyasaya sürüldüğünde de, fiyatı ve potansiyelinin yalnızca “Steam’in güçlü kullanıcılarını” cezbedebileceği yönünde şüpheler olduğunu belirtmişti.

Sektör uzmanı Christopher Dring, cihazın potansiyelinin ve çekiciliğinin sınırlı kalabileceği görüşünde. Dring, yeni konsolu, Valve’ın “kârlı ama niş” bir izleyici kitlesine, yaklaşık 4 ila 5 milyon oyuncuya sahip olan el konsolu Steam Deck’e benzetiyor. Analist, Steam Machine’in de büyük olasılıkla mevcut Steam oyuncularının oturma odası ortamında oyunlarını oynamak isteyen bir meraklı kitleye hitap edeceğini düşünüyor.

Sanal gerçekliğe kablosuz çözüm: Steam Frame

Valve yeni konsolun yanı sıra Steam Frame adlı sanal gerçeklik (VR) başlığını da duyurdu. Tamamen kablosuz olan ve bir “yayın odaklı” cihaz olarak tanımlanan Steam Frame aynı zamanda SteamOS işletim sistemini çalıştıran bir bilgisayar niteliğinde.

Firma, cihazın VR alanında teknik bir sıçrama yapacağını iddia ediyor. Başlığın, yalnızca kullanıcının baktığı ekran kısımlarında en yüksek kalitede grafikler görüntüleyeceği belirtildi.

Valve, kapsamlı yeni cihaz duyurularıyla köklü rakiplerine meydan okumayı hedefliyor. Microsoft’a ait Xbox, Game Pass abonelik hizmetini teklifinin merkezine yerleştirirken, PS5 uzun süredir en çok satan konsol konumunda ve yeni halefi PlayStation 6’nın da çıkış tarihi merak ediliyor.

Midia Research’ün oyun endüstrisi analisti Brandon Sutton, bu duyuruların Valve’ın “oyun pazarının nereye gittiğini ve oyuncuların ne istediğini çok iyi anladığını” gösterdiğini söyledi. Sutton, Sony ve Microsoft’un konsol ayrıcalıklarından uzaklaşması ve oyun akış hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, PC-Konsol melezi için hiç olmadığı kadar doğru bir zaman olduğunu da sözlerine ekledi.