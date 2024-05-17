Twitter domaini artık resmen X.com oldu

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’ın yeniden markalandırma sürecinde artık nihayet son hamlelerini gerçekleştiriyor. Musk, geçtiğimiz yıllarda satın aldığı popüler sosyal medya platformunun ismini Twitter yerine X olarak değiştirmiş ve kullanıcıları bu anlamda adeta ikiye bölmüştü. Ancak şimdiye kadar platform Twitter.com alan adını kullanmaya devam ediyordu. Geç de olsa şirket, domain adresini X.com olarak güncelledi.

Bir yılı aşkın süredir Twitter’ın yeniden markalaşması için çalışmalarına devam eden ekip, kademeli bir şekilde yürüttüğü çalışmada önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bugüne dek sayfaların çoğunda URL adresi Twitter.com olarak karşımıza çıkarken, Elon Musk’ın sosyal medyadaki son paylaşımıyla birlikte artık uygulamanın tüm çekirdek sistemlerinin X.com’a taşındığı ifade edildi. Şirketin yeni kimliğine geçiş aşamasını tamamladığı açıklandı.

Twitter’ı bir yıldan fazla süredir dönüştürmek için yoğun bir çaba sarf eden ekip, yavaş yavaş bu değişimi gerçekleştirdi. İlk olarak platformun adını değiştiren şirket, sonrasında Twitter’ın ikonik mavi rengi ve kuş logosunu da tümüyle ortadan kaldırdı. X’in dönüşümü adına son hamle de nihayet atılmış oldu.

Twitter artık tümüyle X.com domaini üzerinden hizmet veriyor

Bugünden itibaren sosyal medya kullanıcıları Elon Musk’ın sahibi olduğu platformu ziyaret etmek için Twitter.com adresi yerine X.com alan adından yararlanacak. Twitter’ın tümüyle X’e yönlendirildiği belirtilirken, yine de kullanıcıların stabil bir deneyime ulaşmaları için birkaç gün daha beklemeleri gerekeceği ifade ediliyor.

Artık X.com’dan herhangi bir bağlantıyı ziyaret ettiğinizde, sayfanın alt kısmında alan adı değişikliğini ifade eden bir nota yer veriliyor. “X.com’a hoş geldin!” başlıklı notun devamında şu ifadeler karşımıza çıkıyor: “URL’mizi değiştirdiğimizi bildirmek istiyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarların aynı şekilde kalacak.”

Kademeli bir geçiş yapıldı

Twitter.com alan adının artık tamamen rafa kaldırıldığını açıklayan platform, gizlilik ve veri koruma ayarlarının ise değişmeden kaldığını bildirdi. Bir yıldan fazla süredir kademeli bir geçiş yürüten firma, başlangıçta yalnızca resmi kullanıcı adını @Twitter yerine @X olarak değiştirdi.

Sonrasında genel merkez binasındaki logosunu da değiştiren şirket, ikonik mavi kuş sembolünü terk etti. Twitter Blue abonelik hizmeti X Premium olarak değiştirildi. Geriye yalnızca alan adının düzenlenmesi kalmıştı. Nihayet Elon Musk’ın son açıklamasıyla beraber bu konuda da beklenen adımın atıldığı vurgulandı.