Elon Musk’tan kripto şifrelemeli mesajlaşma sistemi: XChat tanıtıldı

Elon Musk, X için yeni mesajlaşma sistemi XChat'i tanıttı.

Üst düzey bir güvenlik vaat eden bu sistem, kripto şifreleme desteği sunuyor.

Şu anda kısıtlı sayıda Premium abonesiyle test edilen yenilik, çok yakında "DM" sisteminin yerini alarak genel kullanıma açılacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk bir süredir X platformunu bir Super App’e dönüştürmek için uğraşıyor. Musk’ın bu bağlamda platforma daha gelişmiş bir mesajlaşma sistemi getireceği de konuşuluyordu. Şimdi merakla beklenen bu yenilik nihayet karşımıza çıktı.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre Elon Musk’ın sosyal ağı X’te yeni bir mesajlaşma özelliği ortaya çıktı. Mesajlaşma uygulaması XChat olarak adlandırılıyor. Sistemin şu anda Beta test aşamasında olduğu belirtiliyor. Çok yakında bu özelliğin genel kullanıma açılması bekleniyor.

XChat, “Doğrudan Mesajlar” seçeneğinin yerini alacak

XChat’in eski Doğrudan Mesajlar (DM) seçeneğinin yerini alması bekleniyor. Bu yeniliğin kullanıcılara üst düzey bir güvenlik sağlayacağı ekleniyor.

XChat mesajlaşma uygulamasının lansmanı, sosyal ağın sahibi Elon Musk tarafından X sayfasında resmi olarak doğrulandı. Musk’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling. This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

“Şifreleme, kaybolan mesajlar ve herhangi bir dosyayı gönderme yeteneğiyle yepyeni XChat’i tanıtıyoruz. Sesli ve görüntülü görüşmeler de mevcuttur. Uygulama, Bitcoin tarzı şifreleme ve tamamen yeni bir mimariyle Rust üzerine kurulmuştur.”

İlginç bir şekilde artık gelişmiş işlevselliğe sahip yeni mesajlaşma uygulamasını bir cep telefonu numarası bağlamadan kullanabilirsiniz. Yani maksimum erişim seviyesi sunuluyor.

Fakat ne yazık ki şimdilik XChat’in nihai sürümünün resmi duyurusunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil. Şu anda mesajlaşma uygulaması Beta test modunda ve yalnızca X’e ücretli aboneliği olan bazı kullanıcılar bu sistemi kullanabiliyor.

Elon Musk’tan Telegram ile işbirliği

Elon Musk yakın zaman önce popüler anlık mesajlaşma uygulaması Telegram ile milyonlarca dolarlık bir işbirliğine imza attı. Bu ortaklık Telegram’a 300 milyon dolar gelir ve platform üzerinden etkinleştirilen xAI abonelik gelirinin yüzde 50’sini kazandıracak.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov bu ortaklığı X üzerinden yayınladığı bir mesajla kutladı: