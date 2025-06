Elon Musk’tan kripto şifrelemeli mesajlaşma sistemi: XChat tanıtıldı

Milyarder iş insanı Elon Musk bir süredir X platformunu bir Super App’e dönüştürmek için uğraşıyor. Musk’ın bu bağlamda platforma daha gelişmiş bir mesajlaşma sistemi getireceği de konuşuluyordu. Şimdi merakla beklenen bu yenilik nihayet karşımıza çıktı.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre Elon Musk’ın sosyal ağı X’te yeni bir mesajlaşma özelliği ortaya çıktı. Mesajlaşma uygulaması XChat olarak adlandırılıyor. Sistemin şu anda Beta test aşamasında olduğu belirtiliyor. Çok yakında bu özelliğin genel kullanıma açılması bekleniyor.

XChat’in eski Doğrudan Mesajlar (DM) seçeneğinin yerini alması bekleniyor. Bu yeniliğin kullanıcılara üst düzey bir güvenlik sağlayacağı ekleniyor.

XChat mesajlaşma uygulamasının lansmanı, sosyal ağın sahibi Elon Musk tarafından X sayfasında resmi olarak doğrulandı. Musk’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025