Bir dönemin sonu: Twitter’ın ismi ve logosu değişti

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 44 milyar dolar karşılığında popüler sosyal ağ Twitter’ı satın alan milyarder iş insanı Elon Musk, platformda sürekli olarak çeşitli yenilikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar tartışmalı kararları ile kullanıcılardan büyük bir tepki toplayan Musk, bugün ise yaptığı hamleyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çevirdi. Musk, Twitter platformunun ikonik kuş logosunun yerine “X” ibaresini ekledi.

Elon Musk, paylaşmış olduğu tweet’te x.com‘un artık kullanıcıları twitter.com’a yönlendirerek yein logoyu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Aynı zamanda “X”ten geçici bir logo olarak bahsetti ve yakın bir zaman içerisinde platformun logosunun yeniden değişebileceğini ima etti. Öte yandan daha önce x.com’u ziyaret ettiğimizde, sitede yalnızca “x” yazısının yer aldığını, yıllar sonra söz konusu alan adının faaliyete geçirildiğini de eklemekte yarar var. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Musk, Twitter’ın ana şirketinin ismini X Corp. olarak değiştirmişti.

Radikal değişikliği Elon Musk duyurdu

Milyarder iş insanı ve girişimci Elon Musk’ın son hamlesi, yalnızca basit bir logo değişikliği ile sınırlı değil. Musk, takipçileri arasında karışık tepkilere yol açan cesur bir açıklama ile birlikte şirketin kademeli olarak Twitter markasına ve “tüm kuşlara” veda etmeyi planladığını açıkladı. Öte yandan Twitter profil resmini de değiştirerek eski görüntüyü platformun yeni “X” logosu ile değiştirdi. Resmi Twitter hesabı olan @Twitter, bu kademeli dönüşümün ilk adımlarından bir tanesi oldu.

Bir kullanıcıya yanıt veren Elon Musk, Twitter gönderilerinin artık “X” olarak etiketlenmesi gerektiğini de önerdi. Bu da platformun onun liderliği altında geçebileceği radikal yön değişikliklerinden bir tanesi olacak. Yani artık kullanıcıların “tweet” kelimesi yerine “X”i kullanmaları gerekecek.

Twitter CEO’su Linda Yaccarino, platformun bu yeni dönemi hakkında daha fazla ayrıntıya yer verdi. Yaccarino paylaşmış olduğu bir tweet’te, Twitter insanların birbirleri ile olan etkileşim biçimlerini değiştirirken, “X”in ise daha da ileri giderek “fikirler, mallar, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yeri” haline geleceğini işaret ederken, “ses, video, mesajlaşma, ödemeler ve bankacılık” odaklı yeni özelliklerle de kullanıcılarının karşısına çıkacaklarını bildirdi.

X.com alan adı uzun bir süredir Elon Musk’ın elinde bulunuyor. 1997 yılında daha sonra adı PayPal olacak olan X.com’u kuran Musk, bu harfi daha sonra uzay keşif şirketi SpaceX’te de kullandı. Bunun yanı sıra geçen aylarda X.AI adlı yeni bir yapay zeka şirketi kurdu. Nisan ayında sosyal ağın yasal ismi de Twitter Inc.’den X Corp. olarak değiştirildi.

2010 yılında Twitter, efsane basketbolcu Larry Bird’ün onuruna ikonunu mavi bir kuş olarak karşımıza çıkarmıştı. Ancak artık bu kuşa çok yakında veda edeceğiz gibi görünüyor.