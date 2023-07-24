    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    10 yaşında...
    10 yaşında...
    Haberler Sosyal Medya

    Bir dönemin sonu: Twitter’ın ismi ve logosu değişti

    Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter platformunun ismini "X" olarak değiştirdiğini açıkladı. Platformun yeni logosu karşımıza çıktı.
    Twitter - X
    Görsel: Unsplash

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Yorum Yaz