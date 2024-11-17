Twitter/X’teki tüm tweetler Bluesky’a nasıl aktarılır?

Merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu olarak öne çıkan Bluesky uygulaması son dönemlerde oldukça popüler bir hale geldi. Mikroblog odaklı sosyal ağ, şu anda internet dünyasında X’e (eski adıyla Twitter) alternatif en dikkat çekici seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Twitter’ı terk edip başka platformlara yönelen kullanıcılar, “Twitter/X’teki tweetler Bluesky’a nasıl aktarılır?” sorusunun yanıtını arıyor.

Elon Musk yönetimindeki X’in eski şöhretini kaybetmesi ve kullanıcıların çeşitli sebeplerden X’ten ayrılıp farklı platformlara yönelmesi nedeniyle öne çıkan platform, basit bir uzantı sayesinde tüm tweetleri Bluesky’a taşıma imkan tanıyor. Siz de X’e veda edip etmemekte tereddüt yaşıyor, yıllara dayanan tweet arşivinizi kaybetmekten korkuyorsanız, basit bir yöntem sayesinde bu korkunuzu aşabilir ve geçmiş paylaşımlarınızı da beraberinizde getirebilirsiniz.

X’ten ayrılmak ve yanında eski tweetlerini de getirmek isteyen yeni Bluesky kullanıcıları için büyük fayda sağlayacak uzantının ismi “Porto” olarak karşımıza çıkıyor. Google Chrome tarayıcısında yer alan bu uzantı, içerik geçişinizi son derece kolay bir hale getirmeye fayda sağlıyor.

“Twitter’daki tüm tweetler Bluesky’a nasıl taşınır?” diye merak eden sosyal medya kullanıcıları için hazırladığımız bu rehberde bu kolay yönteme geçmeden önce, platformun öne çıkan noktalarından ve son dönemlerdeki hızlı yükselişinden de biraz bahsetmekte yarar var. İşte platformla alakalı ve eski paylaşımları taşıma konusunda merak edilen tüm ayrıntılar…

Twitter’daki tüm paylaşımları Bluesky’a taşımak mümkün mü?

Sosyal medya platformları yalnızca basit bir araç değil, aynı zamanda yıllara yayılan geçmişimizi de taşıyor. Yeni bir sosyal ağa geçiş yapmadan önce kullanıcılar çoğunlukla “geçmişini” kaybetmekten korktuğu için bazen çekingen davranabiliyor, “alışkanlıklarını” mecburen de olsa devam ettirebiliyor. Fakat oldukça basit bu uzantı sayesinde tüm içeriklerinizi X’ten Bluesky’a taşımak mümkün.

Siz de “Twitter/X’teki tweetler Bluesky’a nasıl aktarılır?” sorusunun yanıtını arıyorsanız, bunun son derece kolay bir yöntemi olduğunu belirtelim. Yalnızca tarayıcı üzerinden indireceğiniz bir uzantı ile bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle bunun için Google Chrome tarayıcısına sahip olmanız gerektiğini belirterek başlayalım.

“Porto” isimli Google Chrome sayesinde siz de X’teki geçmişinizi yanınızda taşıyabilir, seneler önceki tweetlerinizi bile Bluesky profilinize aktarabilirsiniz. X platformundaki orijinal tweet, görsel ve medya içeriklerinin buna dahil olduğunu belirtelim. “Orijinal olmayan tweetlerin” ne yazık ki çöpe gideceğini hatırlatalım.

“Orijinal tweet” kategorisinin içine girmeyen paylaşımların retweet, alıntılanan tweet ve dış bağlantılar olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu uzantı aynı zamanda tarih aralıklarına göre gönderilerinizi sıralarken, arşivden aktarılan verileri de beraberinde getiriyor. Yerel olarak içerikleri cihazınızdan yükleyen hizmet, bu konuda hızlı ve güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Uzun bir geçmişi kapsayan bu içe aktarma yöntemi, yalnızca birkaç saat içinde tüm tweetlerinizi Bluesky’a taşıma yapmanıza imkan tanıyor. LifeHacker editörü Joel Cunningham’ın deneyimine göre on yılı aşkın tweetler bile yeni uygulamaya aktarılabiliyor.

Twitter’daki tweetler Bluesky’a nasıl aktarılır?

X paylaşımlarını Bluesky’a aktarma yöntemi olarak en ideal seçeneklerden biri olan “Porto” adlı Google Chrome uygulaması oldukça basit bir şekilde çalışıyor. “X’teki tüm tweetler Bluesky’a nasıl taşınır?” diye düşünenler için bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinizi adım adım sizlere anlattık. İşte detaylar…

1. Adım: Twitter/X arşiv talebinde bulunun

Öncelikle Twitter/X platformunu açıp hesabınıza giriş yapın. “Ayarlar” sayfasına girin. “Hesabınız” sekmesini açın. Verilerinizin arşivini indirin. Şifre kısmına Twitter/X parolanızı yazıp arşiv talebi oluşturun.

Not: X arşiv talebi oluşturma için size bir e-posta gönderecek. Twitter/X’e göre bu mail 24 saate kadar sizlere ulaşacak. Fakat bazı kullanıcılar bunun 48 saate kadar sürebildiğini ifade ediyor.

2. Adım: Porto uzantısını indirin

Chrome Web Mağazası üzerinden Uzantılar sekmesini açın. Arama kısmına “Porto” yazın. “Porto – port your Tweets to Bluesky“ adlı uzantının sayfasına girip “Chrome’a ekle” butonuna tıklayın.

Not: Porto uzantısı şu anda yalnızca Google Chrome tarayıcısında yer almaktadır. Opera veya Mozilla Firefox gibi tarayıcılardan ne yazık ki bu uzantıya ulaşmanız henüz mümkün değil.

3. Adım: Eski tweetlerinizi Bluesky’a aktarın

Tarayıcınızda Porto uzantısını açıp arşiv dosyanızı yükleyin. Tarih aralığını seçin. Ardından “Analyze Tweets” butonuna tıklayın. Tweetler analiz edildikten sonra “Import to Bluesky” butonuna basın.

Not: İçe aktarmak istediğiniz tweetler için girdiğiniz tarih aralığı Bluesky’ın kuruluşundan önceki tarihlerde olsa bile içerikleriniz sorunsuz bir şekilde platformda orijinal tarihiyle görünecektir.

Son olarak aktarım işlemi sırasında tarayıcınızı kapatmamanız gerektiğini hatırlatalım. İçe aktarma adımı bittikten sonra artık tüm tweetlerinizi Bluesky’da görüntülemeniz mümkün olacak.

Porto uzantısının arka planı ve geleceği

Twitter/X’teki tweetleri Bluesky’a aktarma konusunda kullanıcılara işlevsel bir çözüm sunan Porto uzantısı Nepalli üç bağımsız geliştirici (Ankit Bhandari, Yogesh Aryal ve Adarsh Kunwar) tarafından hayata geçirildi. Geliştiriciler Bluesky’ın merkeziyetsiz yapısından ilham aldığını ifade ederken, kullanıcıların içerik geçmişlerini koruyarak özgürleşmelerine yardımcı olma hedefinde olduklarını savunuyor.

Bununla birlikte geliştiriciler, Porto’nun daha kapsamlı bir hizmet sağlayabilmesi adına yeni çözümler aradıklarını da ifade ediyor. Uzantıya retweet ve alıntılanan tweetleri de getirmek için bazı yöntemleri araştırdıkları dile getiriliyor. Bu özellikler de dahil olmak üzere ayrıca video ve bağlantıların da Bluesky’a taşınması da bekleniyor.

Son olarak geliştirici ekip ilerleyen zamanlarda gelmesi planlanan yeni güncelleme ile birlikte ayrıca arayüz iyileştirmeleri ve açık kaynak kodlu sürüm planları olduklarını da söyledi.

Bluesky nedir?

Twitter kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından 2019 yılında kurulan Bluesky platformu merkeziyetsiz bir sosyal ağ olarak hizmet veriyor. Başlangıçta Twitter çatısı altında faaliyet gösteren, 2022’de bağımsız hale gelen uygulama 2023 yılında davetiye sistemiyle yeni kullanıcıları ağırlamaya başladı. Bu yıl ise genel kullanıma açıldı.

AYRICA BKZ: Bluesky nedir, nasıl kullanılır?

Platform “Authenticated Transfer Protocol” (AT Protocol) yapısıyla çalışıyor. Bu iletişim dili birbirleriyle entegre olarak iletişim kurabilen, daha büyük bir sistem içerisinde bireyselleştirilmiş sosyal ağların oluşturulmasını mümkün kılıyor.

Örneğin Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların tek bir çatı altında buluştuğu bir uygulama düşünün. Bu üç platform da kendine has birtakım özelliklere ev sahipliği yaparken, kullanıcıların yine de tüm platformlarda takip ettiği kişilerin gönderilerini görebilmeleri veya arkadaşlarının paylaştığı mesajlara göz atabilmelerine imkan sağlıyor.

Yani Bluesky da bu şekilde merkeziyetsiz bir sosyal ağ deneyimi ortaya koyuyor. Elbette ki Bluesky bu konuda tek örnek değil. Bluesky’a benzer en popüler seçenek Mastodon olarak bilinirken, öte yandan bu noktada faaliyet sürdüren diğer platformlar arasında Minds, Pixelfed, Diaspora, Peepeth ve Aether gibi uygulamalar da merkeziyetsiz bir yapıda faaliyet sürdürüyor.

AYRICA BKZ: Mastodon nedir, nasıl kullanılır?

Bluesky neden popüler oldu?

Bluesky’ın popüleritesinin ana faktörü hiç şüphesiz ki aynı zamanda en büyük rakibi olan X (eski adıyla Twitter) olarak biliniyor. Son dönemlerde X’te meydana gelen politika değişiklikleri ve Elon Musk‘ın almış olduğu “skandal kararlar”, birçok kullanıcının platformdan ayrılmasına ve benzer uygulamalara yönelmesine sebep oldu. Bunlardan biri de yine Twitter’ın kurucu ortağı olan Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky uygulaması olarak karşımıza çıktı.

Elon Musk’ın “içerik özgürlüğü” adı altında yaptığı politika değişiklikleri, X adına tam anlamıyla bir kırılma noktası oldu. Kullanıcılar daha az içerik moderasyonu sağlanması ile birlikte meydana gelen nefret söylemi, yanıltıcı bilgiler ve tahrik edici içerikler yüzünden Musk’ın platformundan ayrılmayı tercih etti.

Aynı zamanda Musk’ın 2024 ABD Başkanlık seçimleri süresinde Donald Trump‘ı açıkça desteklemesi, Trump’ın liderliğe oturması ile beraber Musk’ı Hükümet Verimliliği Dairesi (DOGE) adlı yeni bakanlığın başına getirmesi de Trump karşıtlarının X’ten toplu bir şekilde ayrılmasına ön ayak oldu.

Benzer şekilde ünlü şarkıcı Taylor Swift de Başkan Adayı Kamala Harris’e gösterdiği açık destek gösterdi ve Trump’ın yönetiminde yer alan Musk’a karşı başka uygulamalara göçtü. Bu dönemde “Swifties” adı verilen hayran topluluğunun Bluesky’a yaklaşık 700 bin kullanıcı kazandırdığı söyleniyor.

Son olarak geçtiğimiz aylarda Brezilya’da Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes’in emriyle X’in kapatılması da Bluesky’ın yükseliş fitilini alevlendiren unsurlardan biri oldu. Ülkede yasal temsilci belirtilmesi şartı getiren hükümet, Elon Musk’ın bu yasağa uyum sağlamaması nedeniyle ülkede sosyal ağın fişini çekti. Aynı zamanda X’e erişmek için VPN kullanan kişilere para cezası uygulanacağı da açıklandı. Yaklaşık bir ay sonra X Brezilya’da yeniden açılsa da geniş bir kullanıcı topluluğu Bluesky’da kalmaya devam etti.

Sonuç

Aslında Twitter/X’ten kopup yeni bir sosyal ağ macerasına adım atmak hiç de korkulduğu kadar zor değil. Sadece birkaç adımda bu işlemi son derece kolay bir şekilde tamamlamanız mümkün kılınıyor. X’ten arşiv talebi beklemek dışında kullanıcılar için hiç de yorucu olmayan bir süreç sunuluyor. X platformu 24 ila 48 saat içinde arşivinizi sizlere ulaştırırken, sonrasında gerçekleştireceğiniz adımlar yalnızca bir dakika kadar sürecek.

“Twitter/X’teki tweetler Bluesky’a nasıl aktarılır?” diye düşünenler için sorunsuz ve kolay bir yöntem anlattığımız bu içeriğimiz, X’e veda edip yeni bir başlangıç için adım atmanızı kolaylaştıracak. Söz konusu adımları sırasıyla takip ettikten sonra siz de “geçmişinizi yanınızda getirip” sıfırdan bir sosyal ağ deneyimine başlayabilirsiniz.

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