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    POCO X8s Avrupa’da satışa çıktı, işte euro fiyatı

    Telefoto kameralı ilk X serisi POCO telefonu X8s, Avrupa'da 529,90 eurodan satışa sunuldu. 23 Kasım'a kadar fiyat 429,90 euroya iniyor.
    Beyaz, mavi ve siyah renkli POCO X8s telefonların arka yüzü
    POCO X8s'in beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri. Görsel: Xiaomi
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    • POCO, Ekim sonunda tanıttığı POCO X8s'i 10 Kasım 2026 Salı günü Almanya başta olmak üzere Avrupa'da satışa sundu.
    • Telefonun resmi fiyatı 529,90 eurodan başlıyor, Xiaomi'nin mağazasında 23 Kasım'a kadar 429,90 euroya satılıyor.
    • Snapdragon 7 Gen 4 işlemcili ve 6.330 mAh pilli telefon için Türkiye'de henüz bir duyuru yapılmadı.

    Xiaomi’nin alt markası POCO, Ekim ayının sonunda global pazarda tanıttığı kompakt telefonu POCO X8s’i 10 Kasım 2026 Salı günü Avrupa’da satışa sundu. Almanya ile başlayan satışlar Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu yedi Euro Bölgesi ülkesiyle İsveç ve İngiltere’yi kapsıyor. Telefonun Avrupa fiyatı 529,90 eurodan başlıyor, ancak 23 Kasım’a kadar süren lansman kampanyasında fiyat 429,90 euroya iniyor.

    POCO X8s, 26 Ekim’deki global tanıtımında erken satış kampanyasıyla 399 dolardan satışa çıkmıştı. Telefon, X serisinde telefoto kamera taşıyan ilk model olarak öne çıkıyor. Serinin daha üst konumdaki X8 Pro ve X8 Pro Max modellerinde bile telefoto kamera bulunmuyor.

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    POCO X8s Avrupa fiyatı

    GSMArena’nın haberine göre POCO X8s’in 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümünün resmi fiyatı 529,90 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürümünün fiyatı ise 629,90 euro olarak belirlendi. Xiaomi’nin resmi mağazası 23 Kasım’a kadar iki modeli sırasıyla 100 ve 110 euro indirimle satıyor. Telefon Amazon’da da biraz daha yüksek bir fiyatla stoklarda yer alıyor.

    Model Resmi fiyat 23 Kasım’a kadar
    POCO X8s 8 GB / 256 GB 529,90 euro 429,90 euro
    POCO X8s 12 GB / 512 GB 629,90 euro 519,90 euro

    Notebookcheck’in haberine göre telefon Avrupa’nın yanı sıra Malezya’da da satışa çıktı ve toplamda on yeni ülkede Xiaomi’nin resmi mağazalarında yer aldı. Avrupa’da satılan kutudan şarj adaptörü çıkmıyor. Telefon beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satılıyor.

    POCO X8s'i yatay tutarak kullanan bir kişi

    POCO X8s’in özellikleri

    POCO X8s, 6,35 inç boyutunda, 1220×2656 piksel çözünürlüklü bir LTPO AMOLED ekranla geliyor. Yenileme hızını 1 ile 120 Hz arasında ayarlayabilen panel 3.500 nite kadar parlaklık sunuyor. Telefonun içinde Snapdragon 7 Gen 4 işlemci, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama bulunuyor ve cihaz kutudan Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çıkıyor.

    Arka tarafta optik görüntü sabitlemeli 50 megapiksel ana kamera, 2,5 kat optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğe sahip.

    POCO X8s'in 6.330 mAh kapasiteli silisyum karbon pili
    POCO X8s’te 6.330 mAh kapasiteli silisyum karbon pil kullanılıyor. Görsel: Xiaomi

    Telefonun 8,06 milimetre kalınlığındaki ve 187 gram ağırlığındaki gövdesine 6.330 mAh kapasiteli silisyum karbon pil yerleştirilmiş. Pil 100W kablolu hızlı şarjı ve 22,5W kablolu ters şarjı destekliyor. Alüminyum çerçeveli cihaz IP68 sertifikası, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, NFC ve kızılötesi verici de sunuyor.

    POCO X8s Türkiye’ye gelecek mi?

    Xiaomi Türkiye’den POCO X8s ile ilgili bir duyuru gelmedi. Telefon, Xiaomi’nin Türkiye internet sitesinde de şimdilik yer almıyor ve Türkiye’deki ürün sayfası henüz açılmadı.

    Serinin POCO X8 modeli ise Xiaomi Türkiye’nin sitesinde satılıyor. X8s’in Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ve fiyatı, Xiaomi Türkiye’nin açıklamasıyla netleşecek.

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    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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