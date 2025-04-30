iPhone 17 serisi yapay zeka desteği için 12 GB RAM sunacak

İddialara göre Apple, iPhone 17 serisinin tamamında 12 GB RAM sunmaya kararlı görünüyor.

Şirket, temel model de dahil serinin dört modelinde RAM miktarında artışa gidecek.

Eylül ayında piyasaya çıkacak cihazlar, üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak.

Amiral gemisi iPhone 17 serisi bu yılın Eylül ayında resmen duyurulacak. Yakın tarihli bazı raporlarda Apple’ın seri üretim için neredeyse hazır durumda olduğu ifade edilmişti. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda bazı kaynaklar, serinin tüm üyelerinin 12 GB RAM ile donatılacağına işaret etmişti.

Konuya ilişkin son olarak Ming-Chi Kuo ve Digital Chat Station gibi önemli kaynaklar yeni açıklamalarda bulundu. Her iki kaynak da iPhone 17 serisinin tamamının 12 GB RAM kapasitesine sahip olacağını doğruladı. iPhone 16‘nın 8 GB’lık kapasitesinden bu seviyeye geçmek, önemli bir yükseltme anlamına gelecek.

iPhone 17 modellerinin tamamı 12 GB RAM sunacak

Ortaya çıkan son raporlara göre tüm iPhone 17 modelleri 12 GB RAM kapasitesinden faydalanabilecek. Bu önemli iyileştirme, ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için 12 GB’ın geleceğini varsayan, fakat temel modelle ilgili bazı ilk çekinceleri bulunan önceki söylentilerin hemen ardından geldi.

iPhone 16 için sunulan 8 GB standardının, iPhone 17 serisinin tamamı için 12 GB’a çıkarılması bekleniyor. Bu önemli hamlenin Apple’ın donanım stratejisinde önemli bir karar olacağı vurgulanıyor. Bu tercihin Apple Intelligence yapay zeka hizmetinin performans gereksinimlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

RAM artışı ne işe yarayacak?

Tüm modellere bu kadar büyük miktarda RAM takılması herkes için pratik sonuçlar doğuracak. Bu önemli atılım, cihazların aynı anda açık olan birden fazla uygulamayı fark edilir bir yavaşlama olmadan yönetmesini sağlayacak ve iOS işletim sisteminin genel tepki süresini iyileştirmeye yardımcı olacak.

En önemlisi de iPhone’da yerel olarak çalışabilen daha gelişmiş yapay zeka özelliklerinin önünü açacak.

Karmaşık yapay zeka hesaplamalarını öncelikli olarak uzak sunuculara güvenmek yerine cihazın kendisinde çalıştırmak, daha hızlı yanıtlar ve belirli işlevler için daha fazla gizlilik korumasıyla sonuçlanabilir.

Donanım özelliklerindeki artışın, Apple Intelligence’ın evrimini ve gelecekteki yazılım yeniliklerini desteklemesi amaçlanıyor.

Ayrıca yakın zamanda ortaya çıkan bazı raporlarda iPhone 17 Air modeli bir videoda görülmüş, iPhone 17 Pro’nun yeni Gök Mavisi renk seçeneği sızdırılmıştı. Merakla beklenen akıllı telefon serisinin Eylül ayında duyurulacağı söyleniyor.