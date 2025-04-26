iPhone 17 Air maketi bir videoda ortaya çıktı

Apple'ın ultra ince telefonu için geri sayım başladı.

Galaxy S25 Edge ve RedMagic 10 Air'a doğrudan rakip olacak cihaz, ilk kez bir videoda ortaya çıktı.

Merakla beklenen iPhone 17 Air modelinin tüm tasarım detayları netlik kazandı.

Ultra ince iPhone 17 Air modelinin tasarımını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seren yeni bir video ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler, merakla beklenen cihazın “tarihin en ince iPhone’u” olacağı yönündeki söylentileri daha da güçlendirdi.

Kamera çıkıntısı hariç yalnızca 5,5 mm kalınlığındaki model, yaklaşık 8,7 mm kalınlığında olması beklenen iPhone 17 Pro‘dan belirgin bir şekilde sıyrılacak. Apple, 2014 yılında iPhone 6 Plus‘ı etkileyen meşhur “bendgate” benzeri sorunlardan uzak durmaya kararlı görünüyor. Şirket bunu başarmak için ultra ince gövdeye rağmen bükülmeyi önleyecek kadar sağlamlık vadeden titanyum ve alüminyumdan yapılmış bir kasa tercih ediyor.

iPhone 17 Air nasıl görünecek?

Unbox Therapy kanalından YouTuber Lewis Hilsenteger, iPhone 17 Air maketini bir videoda sergiledi. Cihazın şık ve hafif tasarımını övdü. Fakat çerçevesinin sağlamlığı konusunda sorular gündeme getirdi.

Videoda dikkat çeken bir diğer nokta ise Apple’ın iPhone 17 Pro Max‘te olduğu gibi 6.9 inçlik bir ekran kullanılması planlanmasına rağmen ekranı 6.6 inçte tutma kararı alması oldu. İddialara göre daha büyük bir ekranın yapısal sağlamlığı tehlikeye atacağı korkusu bu son dakika değişikliğine sebep oldu.

Kalınlık konusundaki endişeler de içeride bir yeniden yapılandırmaya yol açtı. Apple’ın enerji tüketimini optimize etmek için ekstra kameraları ortadan kaldırıp kendi daha verimli modemini kullanmaya karar verdiği bildiriliyor.

Dolayısıyla pil boyutu küçültülse bile iPhone 17 Air’ın mevcut modellerle karşılaştırılabilir bir pil ömrüne sahip olması bekleniyor.

iPhone 17 serisinin tamamı 12 GB RAM ile gelecek

iPhone 17 Air, ultra ince tasarımının yanı sıra gelişmiş özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre cihaz, tıpkı serinin diğer üyeleri gibi 12 GB RAM’e sahip olacak.

Bu önemli adım, iPhone 16 serisinin 8 GB’lık RAM’ine kıyasla önemli bir evrimi temsil ediyor. Apple bu sayede bellekteki artışın çoklu görev performansını ve Apple Intelligence gibi gelişmiş yapay zeka özelliklerinin kullanımını iyileştirmeyi planlıyor.

iPhone 17 serisinin çıkış tarihi her zamanki gibi Eylül ayında gerçekleşecek. Şimdilik tam tarih açıklanmasa da Apple muhtemelen alışık olduğumuz bu geleneği bozmayacak.

“Plus” cihazının yerini alarak seriye yeni bir soluk getirecek iPhone 17 Air, Nubia RedMagic 10 Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellerle doğrudan rekabet edecek.