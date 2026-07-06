Samsung Galaxy S27 Ultra, iPhone 17’nin sevilen kamera özelliğini kopyalayacak

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Samsung Galaxy S27 Ultra'nın ön kamerasında büyük bir donanım iyileştirmesi sunulacak.

Cihazın 16 MP'lik kare tasarımlı yeni bir sensör kullanması bekleniyor.

Bu yeni sensör, Apple'ın iPhone 17 serisindeki "Center Stage" özelliğine benzer şekilde çalışacak.

Böylelikle kullanıcılar telefonu fiziksel olarak çevirmeden geniş açılı manzara selfieleri çekebilecek.

Samsung’un merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S27 Ultra ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Gelen son raporlara göre cihaz, iPhone 17’nin sevilen ön kamera özelliğini kopyalayarak Android dünyasına taşımayı planlıyor.

Sızdırılan detaylara göre model, 16 MP’lik özel bir sensör ile geniş açılı çekimleri çok daha pratik hale getirmeyi düşünüyor. Bununla birlikte kullanıcılar, artık telefonlarını fiziksel olarak yatay ya da dikey çevirmek zorunda kalmadan geniş çerçeveli kadrajlara konforlu bir şekilde sığabilecek. İşte detaylar…

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Galaxy S27 Ultra’nın ön kamerasına Center Stage desteği geliyor

Şimdilik Samsung’un teknolojisinin ticari adı henüz doğrulanmadı. Fakat bu özelliğin, iPhone’larda yer alan işlevle aynı şekilde çalışması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarını fiziksel olarak döndürmek zorunda kalmadan standart bir selfie görünümü ile daha geniş, yatay bir çerçeve arasında geçiş yapabilecek.

SammyGuru’nun haberine göre bu teknoloji genel olarak görsel kaliteyi korurken görüntüyü akıllıca kırpmak ve yeniden çerçevelemek için yüksek çözünürlüklü “kare” bir sensörü yazılım işlemeyle birleştiriyor.

Pratikte bu özellik, kolunuzu aşırı derecede uzatmanıza gerek kalmadan grup özçekimleri yapmayı kolaylaştıracak ve görüntülü aramalar ile önden çekilen video kayıtları için daha doğal bir kadraj sağlayacak.

Şimdiye kadar çıkan söylentiler, Samsung’un yeni 16 MP sensörü özellikle Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modelleri için test ettiğini gösteriyor. Bu nedenle “standart” ve “Plus” sürümlerinin de güncellemeyi alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Apple, Center Stage özelliğini standart iPhone 17‘ye bile getirdiği için geniş çapta övgü topladı. Fakat Samsung, bu tür sızıntılar hakkında şimdilik herhangi bir yorum yapmadı. Zira marka bu ayın sonunda yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.