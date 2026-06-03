iOS 26.5.1 ile iPhone 17 ve iPhone Air’daki şarj sorunu çözüldü

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Apple, amiral gemisi telefonları için iOS 26.5.1 ara güncellemesini yayınladı.

Güncelleme, özellikle de iPhone 17 serisi ve ultra ince iPhone Air modellerinde görülen şarj sorunlarına odaklanıyor.

Cihazların şarj olurken aniden durmasına yol açan sorun nihayet düzeltildi.

Teknoloji devi Apple bu hafta iOS 26.5.1 güncellemesini resmen yayınladı. Kullanıcıların haftalardır merakla beklediği bu güncelleme, yalnızca iki belirli ürün serisini kapsayan bir hata düzeltme içeriyor. Söz konusu yazılımın, iPhone 17 serisi modelleri ve ultra ince iPhone Air gibi cihazları etkilediği aktarılıyor.

Diğer modellerin kullanıcıları Ayarlar’da güncelleme bildirimini görmeyecek. iOS 26.5’in yayınlanmasından üç hafta sonra gelen bu yeni sürüm, birkaç haftadır belgelenen kablolu şarj sorununu nihayet gideriyor. İşte detaylar…

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iPhone’larda kablolu şarjı engelleyen hata düzeltildi

Apple tarafından yayınlanan sürüm notlarında, hatanın cihazın pili neredeyse tamamen boşaldığında kablolu şarjı engelleyebileceği belirtiliyor. Şirket, bunu özellikle sakıncalı bir durum olarak nitelendiriyor. Zira tam da bu kritik anlarda iPhone’ları acilen şarja takmak gerekiyor.

CNET’in haberine göre söz konusu problem, Apple tarafından Nisan ayı sonunda resmen kabul edildi. Şirket daha sonra etkilenen kullanıcıları uyarmak için bir destek belgesi yayınladı. Fakat hemen bir çözüm sunmadı.

Bu hafta yayınlanan iOS 26.5.1 güncellemesi ise ilk raporlardan iki ay sonra nihayet bu can sıkıcı hatayı çözüyor. iPhone 17 serisi ve ultra ince iPhone Air modellerinde yaşanan şarj hatası böylelikle gideriliyor.

Güncellemeyi yüklemek için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi” adımlarını sırasıyla takip etmeniz gerekiyor. İndirme işlemi tercihinize bağlı olarak Wi-Fi ya da hücresel veri üzerinden gerçekleşecek.

Bu düzeltme ayrıca iOS 26 için çok önemli bir anda geliyor. Bilindiği üzere Apple, 8 Haziran’da yapılması planlanan WWDC 2026’da iOS 27’yi resmen tanıtmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla iOS 26 yaşam döngüsü sona yaklaşıyor ve bu bakım güncellemesi muhtemelen son aşamalarından birini işaret ediyor.