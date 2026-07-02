iPhone 18 serisi öncesi Apple’dan üzücü iPhone 17 kararı

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Apple’ın büyük bir satış başarısı yakalayan iPhone 17 serisinde yolun sonuna gelinmiş olabilir. Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre, ABD’li teknoloji devi akıllı telefon sevkiyat tahminlerini aşağı çekerek üretim planlarında yüzde 15 oranında küçülmeye gittiği bildirildi.

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da “Fixed Focus Digital” adıyla bilinmekte olan bir sızıntı kaynağı, tedarik zincirinden aldığı bilgilere dayanarak iPhone 17 serisinin mevcut pazar hakimiyetinin uzun sürmeyeceğini öne sürdü.

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Apple da dahil olmak üzere küresel akıllı telefon üreticilerinin tamamının sevkiyat öngörülerini düşürmeye başladıkları bilgisi paylaşıldı. Küresel pazardaki yavaşlama dalgası diğer devleri de etkiledi. Xiaomi’nin sevkiyat hedeflerini yüzde 20 ila yüzde 30, OPPO, vivo ve Honor’un ise yüzde 15 ila yüzde 30 arasında azalttığı aktarıldı.

Yeni modellerin ayak sesleri talebi yavaşlattı

Uzmanlar, iPhone 17 serisine yönelik talebin azalmasını doğal ürün döngüsüne bağlıyor. Apple’ın önümüzdeki Eylül ayında ilk katlanabilir iPhone modelinin yanı sıra iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana yüksek satış rakamlarına ulaşan iPhone 17 serisini satın almak isteyen tüketicilerin büyük kısmının bu alışverişi zaten tamamlamış olması, talepteki düşüşün temel nedeni olarak gösteriliyor.

Pazar araştırma şirketi TrendForce’un Haziran ayı raporuna göre, küresel akıllı telefon pazarı yüzde 1.7 oranında daralırken Apple, 2026 yılının ilk çeyreğinde üretimini yıllık bazda yüzde 19.7 artırmıştı. Şirketin o dönemdeki güçlü büyümesinde, serinin genel üretim artışının yanı sıra yeni piyasaya sürülen iPhone 17e modelinin büyük rol oynadığı aktarılmıştı.

Satış listelerinde tarihi başarı yakalamıştı

Counterpoint Research tarafından Mayıs ayında yayınlanan “Global Handset Model Sales Tracker” verileri, iPhone 17’nin 2026’nın ilk çeyreğinde küresel satışların yüzde 6’sını tek başına karşılayarak dünyanın en çok satan akıllı telefonu olduğunu ortaya koymuştu. Listede iPhone 17 Pro Max ikinci, iPhone 17 Pro ise üçüncü sırada yer almıştı. Aynı dönemde Apple, küresel pazarın yüzde 21’ini kontrol ederek tarihinde ilk kez bir ilk çeyrekte dünya lideri olmuş ve pazarın yüzde 3 daraldığı dönemde sevkiyatlarını yıllık yüzde 9 artırmıştı.

iPhone 17 serisinin bu başarısı ilk çıkış günlerine kadar uzanıyor. Eylül 2025’teki lansmanın ardından Apple, güçlü ön sipariş döneminin gelmesiyle iki tedarikçisine günlük üretimi en az yüzde 30 artırma talimatı vermişti.

Serinin ABD ve Çin’deki ilk 10 günlük satışları, bir önceki iPhone 16 modellerini yüzde 14 geride bırakmıştı. Apple CEO’su Tim Cook, Ocak ayında CNBC’ye verdiği demeçte, tatil dönemindeki iPhone talebini “tek kelimeyle inanılmaz” olarak nitelendirmiş ve iPhone gelirlerinin 85.2 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurmuştu.

Dokuz aylık rekor koşusunun ardından ve kapıda yeni nesil modeller belirmişken, iPhone 17 serisinin yakaladığı bu olağanüstü ivmenin sona ermesi kaçınılmaz bir son olarak değerlendiriliyor.