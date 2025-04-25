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    iPhone 17 serisinin tamamı 12 GB RAM’e sahip olacak

    İddialara göre Apple 17 serisi akıllı telefon ailesinin tüm üyeleri 12 GB RAM kapasitesiyle karşımıza çıkacak.
    iPhone 17
    • iPhone 17 serisinden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
    • Apple'ın performans canavarı telefonları için geri sayım başladı.
    • Son raporlara göre serinin temel modelleri de dahil olmak üzere tüm üyeleri 12 GB RAM kapasitesiyle gelecek.

    iPhone ile birçok Android akıllı telefon arasındaki RAM farkı kullanıcılar tarafından sıklıkla merak konusu oluyor. Google’ın işletim sistemini temel alan cihazlar 24 GB’a kadar depolama miktarları ile karşımıza çıkabiliyor. Fakat en yeni Apple telefonları bile genellikle iPhone 16 serisinde de görülen 8 GB gibi daha düşük eşiklerde duruyor.

    Ancak iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte durum nihayet değişebilir. Ortaya çıkan son raporlara göre iPhone 17 serisinin tüm üyeleri 12 GB RAM kapasitesiyle donatılabilir. Bu önemli artış Apple tarafından resmi olarak doğrulanmasa da büyük bir dikkat yarattı.

    iPhone 17 ailesi önemli bir performans iyileştirmesi sunacak

    Merakla beklenen iPhone 17 serisi ile ilgili son raporlar, mevcut 8 GB RAM’e göre yüzde 50 oranında bir artış olacağına işaret ederek 12 GB RAM kapasitesiyle karşılaşacağımızı gösteriyor. Bu sürpriz yenilik, iPhone’ları günümüz pazarındaki birçok üst düzey Android cihazla aynı seviyeye getirecek.

    Bu önemli iyileştirme, telefonlara yapay zeka ile ilgili işlemleri daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme konusunda ek alan kazandıracak. Tahminin ilginç bir yönü de Apple’ın iPhone 17 serisindeki tüm modellere, buna baz model ve ultra ince iPhone 17 Air modeli ya da eşdeğeri de dahil olmak üzere 12 GB RAM’i genişletme niyetiyle ilgili oluyor.

    iPhone 17

    Böyle bir karar, sistem ve uygulamalar için kullanılabilecek geçici bellek konusunda tüm cihazları aynı seviyeye getirecek. Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren ünlü analist Ming-Chi Kuo’dan gelen bu bilgiler kısa sürede büyük heyecan oluşturdu.

    Fakat tedarik zincirinde yaşanacak herhangi bir sıkıntı, Apple’ı iPhone 17’nin giriş seviyesindeki modelinde 8 GB RAM’i korumaya zorlayabilir. Bu sayede üst seviye modellerden farklılaşabilir. Bu senaryoda bile şirketin bildirilen hedefi, sonraki iPhone 18 serisinde tüm seride 12 GB standardını benimsemek olarak kalacak.

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    Belki de bu modeller piyasaya çıktığında Apple Intelligence’ın tüm yetenekleri tam olarak işlevsel hale gelecek ve geniş ölçekte kullanıcıların kullanımına sunulacak. Şimdilik yalnızca birer iddiadan ibaret olan bu gelişmelerin çok yakında resmi olarak doğrulanıp doğrulanmadığını göreceğiz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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