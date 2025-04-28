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    iPhone 17 ailesi seri üretime girmeye hazırlanıyor

    iPhoen 17 ailesinin seri üretim aşamasına yaklaştığı söyleniyor. Merakla beklenen modeller Eylül ayında duyurulacak.
    iPhone 17 Air
    • Apple'ın yeni amiral gemisi telefonları Eylül ayında piyasaya çıkacak.
    • iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin seri üretim aşamasına yaklaştığı söyleniyor.
    • Bu da lansman tarihinin ertelenmeyeceğinin ipuçlarını bizlere veriyor.

    Teknoloji devi Apple, Eylül ayında iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Dört modelden oluşacak seride “Plus” cihazının yerini ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air olacak. Temel modelin yanı sıra seride ayrıca iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine yer verilecek.

    Apple, iPhone 17 serisinin seri üretimine doğru önemli bir adımı tamamladı. Digitimes’a aktardığı bilgilere göre şirket, bu yıl piyasaya sürülecek modellerden en az biri için Mühendislik Doğrulama Testi (EVT) gerçekleştirdi. Teorik olarak bu gelişme, lansman tarihinin ertelenmeyeceği anlamına geliyor.

    iPhone 17 serisi için önemli bir aşamaya ulaşıldı

    Ortaya çıkan son raporlar, Apple’ın telefonların seri üretimine başlayabilmesi için DVT (Tasarım Doğrulama Testi) ve PVT (Üretim Doğrulama Testi) aşamalarını tamamlaması gerektiğini söylüyor.

    Şirket bu aşamada tedarikçilerinden gelen bileşenlerin bulunabilirliğine uyum sağlamak amacıyla cihazlarının bazı teknik özelliklerini değiştirebilir.

    iPhone 17 seri

    Bu durum, fiyatında önemli artış meydana gelen ve Apple’ın iPhone 17 serisini 8 GB RAM ile piyasaya sürmesine neden olabilecek bir bileşen olan RAM için de geçerli olabilir. Diğer modellerde ise 12 GB RAM bulunabilir.

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    Fakat yine de yakın tarihli bazı raporlarda serinin tamamının 12 GB RAM’e sahip olabileceğine işaret edilmişti. Şimdilik bu konuda kesin bir detay bulunmuyor.

    Ancak akıllı telefonların görünümünün bu aşamada değişmesi pek olası değil. Zira bu tür kararlar genellikle geliştirmenin ilk aşamalarında prototiplerin sunulmasının ardından veriliyor.

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    Özellikle de en güçlü üç modelin, yani serinin en incesi olan iPhone 17 Air cihazının tasarımında büyük değişiklikler görebiliriz. Cihazın nihai tasarımının nasıl olacağı bilinmese de yakın tarihlerde bazı görüntülerinin ortaya çıktığını sizlere hatırlatmak isteriz.

    Son olarak Apple, 2026 yılı sonuna kadar tüm iPhone üretimini Hindistan’a taşımayı planlıyor. Şirket, Çin’deki üretim tesislerine veda etmeyi düşünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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