iPhone, iPad ve Mac’ler için yapay zeka hizmeti: Apple Intelligence nedir?

WWDC 2024 etkinliği sürpriz duyurulara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Apple Vision Pro için daha fazla ülkede satış vaadinde bulunan şirket, iPhone’lara birçok yeni özellik kazandıracak iOS 18 işletim sistemini tanıttı. Yazılım odaklı bir dizi duyuruyla gelen şirket, bunların ardından tüketicilerin merak ettiği yapay zeka konusundaki çalışmalarını da hayranlarıyla buluşturdu.

Apple Intelligence adı verilen yapay zeka hizmeti iPhone, iPad ve Mac cihazlarında çalışacak. Apple ekosistemine ilgi çekici AI dokunuşları katacak olan bu hizmet, aynı zamanda şirketi Google ve Samsung gibi rakipleriyle aralarında olan yapay zeka yarışında da temsil edecek.

Bilindiği üzere Samsung ve Google gibi markalar, akıllı telefonlarda yapay zeka yetenekleri bakımından şu anda piyasadaki en güçlü isimlerin başında geliyor. Özellikle de Galaxy S24 serisi ile Galaxy AI hizmetini karşımıza çıkaran Samsung bu alanda Apple için ciddi bir tehlike unsuru olurken, Apple’ın bu konuda rakibine vereceği cevap ise nihayet bugün karşımıza çıktı. Peki ya Apple Intelligence’ın özellikleri neler olacak? İşte ayrıntılar…

Apple Intelligence ne işe yarayacak? İşte özellikleri

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemelerinin bir parçası olarak hayatımıza girecek Apple Intelligence yapay zekası resmen karşımıza çıktı. Şirketten gelen bilgilere göre bu hizmet metin, görsel, eylem ve kişisel bağlamlarla uyumlu bir şekilde çalışacak. Günlük görevleri pratik bir şekilde optimize etmeye yardımcı olacak araç, örneğin bir e-posta yazmak istediğinizde metnin tonunu değiştirecek, yeniden yazılması gereken kısımları vurgulayacak ve hatta size bazı tavsiyeler verecek.

Pek çok farklı konuda hizmet sağlayacak olan Apple yapay zekası, metin komutu aracılığıyla görüntü oluşturma konusunda da kullanıcılara yardımcı olacak. Siri sesli asistanı için de çok sayıda yenilik sunacak hizmet, örneğin arkadaşınızın size iMessage’dan gönderdiği bir Spotify şarkısını çalacak. Sanal asistan deneyimini daha sezgisel, doğal ve kişiselleştirilmiş sonuçlar almanıza imkan tanıyacak ölçüde genişleten şirket, neredeyse her görevde yapay zekayı hizmetinize sunarak işlerinizi daha kolay bir hale getirmeye odaklanacak.

Apple CEO’su Tim Cook şirketin yeni yapay zeka girişimi ile ilgili şu ifadelerle karşımıza çıktı:

“Apple inovasyonunda yeni bir sayfa açmaktan heyecan duyuyoruz. Apple Intelligence, kullanıcıların ürünlerimizle yapabileceklerini ve ürünlerimizin kullanıcılarımız için yapabileceklerini dönüştürecek. Benzersiz yaklaşımımız, gerçekten faydalı zeka sağlamak için üretken yapay zekayı kullanıcının kişisel bağlamıyla birleştiriyor. Ayrıca kullanıcıların kendileri için en önemli şeyleri yapmalarına yardımcı olmak amacıyla bu bilgilere tamamen özel ve güvenli bir şekilde erişebilir. Bu, yalnızca Apple’ın sunabileceği bir yapay zekadır ve kullanıcıların onun neler yapabileceğini deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Apple Intelligence hangi cihazlarda çalışacak?

Apple’ın uzun süredir beklenen yapay zeka hizmeti nihayet duyuruldu. Peki ya Apple Intelligence’ı hangi cihazlarda görebileceğiz? Daha önce şirket hangi ürünlerin yapay zeka özelliklerini destekleyeceğini açıklamamıştı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre yerleşik işlem gücü gerektiren işlevler iPhone 15 Pro serisinde ve M1 ile sonrası işlemcilerden güç alan iPad ve Mac cihazlarda çalışacak.

Apple Intelligence’ın büyük bir bölümünün İngilizce dil desteğine sahip olacağı ifade edilirken, şirketin yılın ilerleyen dönemlerde farklı dil opsiyonları da sunmaya başlayacağı öne sürülüyor.

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