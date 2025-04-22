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    iPhone 17 Pro’nun Gök Mavisi renk seçeneği sızdırıldı

    Amiral gemisi iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin bu yıl yeni bir renk seçeneği olan Gök Mavisi tonunda geleceği söyleniyor.
    iPhone 17 Pro Gök Mavisi
    • iPhone 17 Pro serisi için yeni renk seçeneği geliyor.
    • Apple'ın amiral gemisi telefonları, "Gök Mavisi" adı verilen özel bir tonda tüketicilerle buluşacak.
    • Bununla birlikte şirketin iki yıldır mevcut olan Doğal Titanyum seçeneğini koruyup korumayacağı belirsiz durumda.

    Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro modelinin yeni bir Gök Mavisi renk seçeneğiyle geleceği öne sürülüyor. Şimdiye kadar iPhone 17 serisinin olası renklerine ilişkin bilgiler oldukça yetersizdi. Fakat son raporlar, şirketin bu yılki renk tercihleri ​​hakkında ilk ipuçlarını gözler önüne serdi.

    Fakat yine de bu sızıntının nihai ürüne ait olmadığını, erken prototiplere dayandığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle lansmanda hangi renklerin mevcut olacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Yine de bizlere önemli fikirler veren bu sızıntıyı detaylı bir şekilde incelediğimizde, Apple’ın yeni amiral gemisinde önemli bir sürpriz sunmaya hazırlandığı anlaşılıyor.

    iPhone 17 Pro Gök Mavisi seçeneği nasıl görünecek?

    Majin Bu’nun iddialarına göre iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin, seri için neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir renk olarak tanımlanan Gök Mavisi seçeneğine sahip olacağı söyleniyor. Merakla beklenen bu yeni rengin aşağıdaki gibi görüneceği söyleniyor:

    iPhone 17 Pro Gök Mavisi renk seçeneği
    Görsel: Majin Bu

    Apple yakın zamanda M4 destekli MacBook Air’ı için Sky Blue adı verilen benzer bir renk tonunu tanıttı. Bu durum gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonların da aynı renk seçeneğini benimseyebileceği yönündeki dedikoduları körükledi.

    Mevcut renk düzeninin yerini hangi renk düzeninin alacağı ise henüz belli değil. Eğer bu yeni seçenek yılın “özel” varyantı olursa, bazı iddialar mevcut seriden Desert Titanium’un kaldırılacağına işaret ediyor.

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    Tedarik zincirindeki kaynaklar bu söylentileri kısmen doğruluyor gibi görünüyor. Çeşitli renklerde birkaç iPhone 17 Pro prototipinin üretildiğini, şu an için ana seçeneğin Gök Mavisi olduğu bildiriliyor.

    Bu prototiplerin sızdırılan açıklamalarına göre yeni renk tonu, iPhone 13 Pro’da görülen ve halihazırda popüler olan Sierra Blue’dan bile daha çekici görünüyor. Daha fazla parlaklık ve onu oldukça arzu edilir kılabilecek bir incelik sunuyor.

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    Teknoloji devi Apple, Doğal Titanyum kaplamayı iki nesil üst üste iPhone Pro için de sundu. Fakat yine de bu seçeneğin iPhone 17 Pro modelleri için de devam edeceğine dair bir garanti bulunmuyor.

    Majin Bu da şirketin gelecek yılki renk paletinde hangi yöne gitmeyi planladığına dair kesin bir şey söylemenin henüz erken olduğunu vurgulayarak, yine de Gök Mavisi tonunun muhtemelen karşımıza çıkabileceğinin ipuçlarını veriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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