iPhone 16 ve iPhone 16 Plus resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple bugün yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya duyurdu. Performans canavarı özelliklere sahip olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri resmen tanıtıldı.

Önceki modellere göre önemli değişiklikler sunan modeller, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta bulunmayan Apple Intelligence desteği ile karşımıza çıktı. Fotoğraf çekerken ve video kaydederken daha sezgisel kullanım için kameralar ve yakalama düğmesi ile gelen model yapay zeka işlevleri ile adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

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İçindekiler Toggle Tasarım

Ekran

Donanım

Kamera

Pil

Fiyatları

Tasarım

Apple’ın yeni nesil akıllı telefonları alüminyum malzeme tercihiyle geliyor. Serideki en büyük değişikliklerden bir tanesi, iPhone 11 serisinden bu yana kullanılan arka kamera tasarımının değiştirilmesi oldu. Yeni modellerde yalnızca iki sensörü kapsayan, dikey olarak hizalanan hap şeklinde bir modül yer alıyor. LED flaş ise yan tarafa yerleştiriliyor.

Arka ve kenarlarda cam kaplama bulunuyor. Sol tarafta ses düğmeleri ve bir işlem düğmesi sunuluyor. Sağda ise güç düğmesi ve yeni yakalama düğmesine yer veriliyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın ön tasarımı ise herhangi bir değişiklik olmadan geliyor. İnce kenarlara sahip olan modeller, Face ID sensörlerini ve selfie kamerasını barındırmak için Dynamic Island tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

Ekran

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri ekran konusunda önemli yenilikler sunmuyor. iPhone 16 cihazı 6,1 inç, iPhone 16 Plus’ta ise 6,7 inç OLED panel bulunuyor. 19,5:9 en boy oranında Full HD+ çözünürlük (1179 x 2556 piksel), 60 Hz yenileme hızı, 2000 nit maksimum parlaklık HDR10 ve Dolby Vision destekleri sağlanıyor.

Cihazların paneli önceki nesle göre yüzde 50 daha dayanıklı ve diğer akıllı telefonlarda kullanılan camdan 2 kata kadar daha dayanıklı olmayı vaat eden yeni nesil Ceramic Shield camla korunuyor. Ses sistemi de aynı çizgiyi takip ediyor. Stereo ses, alt çıkışı üst çağrı çıkışıyla birlikte kullanıyor.

Donanım

Yeni iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, yeni 16 NPU ile yapay zeka işlemeye odaklanma da dahil olmak üzere, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te kullanılan A18 Pro ile birçok ortak noktaya sahip olan yeni A18 çipiyle geliyor.

Beklendiği gibi bu işlemci Apple Intelligence’ın kullanımına güçlü bir şekilde odaklanıyor. Aynı zamanda en basit yeni nesil modellerin bile görüntüler için üretken yapay zeka, kamera optimizasyonları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Apple’ın yapay zeka işlevlerinden faydalanmasına olanak tanıyor. Şirket cihazlarda bulunan RAM miktarını henüz açıklamasa da 128, 256 veya 512 GB dahili depolamayla desteklenen daha pahalı sürümlerle aynı 8 GB RAM’e sahip olmaları bekleniyor.

iPhone 16 serisi yazılım tarafında ise iOS 18 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor. Heyecan uyandıran yazılım simgeleri ana ekranın herhangi bir yerine yerleştirme, yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturma, emoji yaratma ve dinamik widget tasarımları gibi yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

Kamera

iPhone 15’te 48 MP ana kameranın gelmesinden sonra iPhone 16’da çok büyük bir değişiklik ne yazık ki karşımıza çıkmıyor. Ana ve ultra geniş kamera için arkada iki adet 48 + 12 MP sensör kullanılıyor. Ön kamera ise 12 MP selfie kamerası yer alıyor.

Yazılım optimizasyonları ve yeni A18 çip, özellikle “optik yakınlaştırma kalitesi” sağlamak için yeni algoritmalardan yararlanacak olan 2x dijital yakınlaştırma kullanım modunda görüntü kalitesinde önemli bir ilerleme vaat ediyor. Gece modu, portre modu, sinema modu ve daha sinematik bir deneyim sunmak için görüntü işlemeyi kullanan diğer tüm modlardaki iyileştirmeler için yapay zeka destekleri sağlanıyor. Ayrıca şirket 8K video kaydı imkanı getiriyor.

Pil

iPhone 16’da 3.561 mAh ve iPhone 16 Plus’ta 4.006 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Standart model serinin önceki cihazına göre batarya konusunda bir artış yaşarken, “Plus” seçeneği ise ne yazık ki daha zayıf bir pille karşımıza çıkıyor.

MagSafe veya Qi2 standardıyla uyumlu diğer kablosuz şarj cihazları aracılığıyla şarj işlemi, kablolu olarak 27 watt’a ve kablosuz olarak 15 watt’a kadar destek ortaya koyuyor.

Fiyatları

13 Eylül’de ülkemizde ön siparişe açılacak iPhone 16 modelleri 20 Eylül’de resmen tüketicilerle buluşacak. Serinin standart modeli 64 bin 999 TL’den alıcılara hitap edecek. iPhone 16 Plus ise 73 bin 999 TL karşılığında elde edilebilecek.