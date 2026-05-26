iPhone 17 fiyatları düşebilir: Apple’ın yeni stratejisi ortaya çıktı

Apple, iPhone 17 modelini 100 dolarlık indirimle 699 dolardan piyasada tutmayı planlıyor.

Şirket, yeni çıkacak üst segment ürünlerin satış payından çalma riskine rağmen bu stratejiyi değerlendiriyor.

Buna karşın marka, iPhone 18'in başlangıç fiyatını 899 dolara çıkarabilir.

Counterpoint Research’ün verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde küresel olarak en çok satan akıllı telefon, iPhone 17 serisinin temel modeli oldu. Gelişmiş teknik özellikleri ve zarif tasarımıyla öne çıkan model, yalnızca Çin’de 30 milyon adede kadar satarak dikkatleri üzerine çekti.

Fakat bu muazzam popülerlik, Apple’ı 2027 başlarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil için karmaşık bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Şirket, iPhone 17’yi piyasada tutmak için 100 dolarlık bir fiyat indirimi uygulayarak maliyeti 699 dolara düşürmeyi planlıyor.

iPhone 17 popülerliği diğer modelleri tehdit ediyor

Ortaya çıkan son raporlara göre 2027 yılında piyasaya sürülecek olan yeni akıllı telefon serisinde, başlangıç ​​fiyatının 599 dolar civarında olacağı tahmin edilen giriş seviyesi iPhone 18e modelinin de yer alması bekleniyor.

En ucuz model ile eski temel model arasındaki fiyat farkı yalnızca 100 dolara düşerse, çoğu tüketici önemli ölçüde daha üstün donanım için biraz daha fazla para harcamayı tercih edebilir. Sektör analistlerine göre bu da iPhone 18e satışlarını fiilen ortadan kaldırabilir.

Apple’ın giriş seviyesi modelleri, yalnızca bir arka kameranın bulunması gibi sınırlı özellikler nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor. Serinin son üyesi iPhone 17e de benzer bir tartışmadan geçti.

Öte yandan bu durum, standart iPhone 18 için daha da karmaşık hale gelecek gibi görünüyor. Eğer bu model 799 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürülürse, tüketiciler iPhone 17’nin sunduğu tasarrufu tercih edebilirler.

Apple, bütçe dostu versiyonla aynı ticari kaderi paylaşmasını önlemek için yeni standart model iPhone 18’in başlangıç ​​fiyatını 899 dolara çıkarmak zorunda kalabilir.

iPhone 17 özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

Son olarak yakın zaman önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 18 Pro ve Pro Max’in ekran boyutlarının büyüyeceğine işaret ediyor.