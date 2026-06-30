Amazon’dan iPhone 17 Pro için 11.000 TL indirim fırsatı

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Apple'ın amiral gemisi telefonu Amazon Türkiye'de büyük indirime girdi.

Resmi satış fiyatı 119.999 TL olan 256 GB depolama kapasiteli iPhone 17 Pro cazip fiyatlarla listeleniyor.

Cihaz, Amazon tarafından sunulan kampanya kapsamında 108.682 TL seviyesine kadar geriledi.

Apple’ın amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro için Amazon’dan dikkat çekici bir indirim fırsatı geldi. Şirketin şu anda en güçlü cihazları arasında yer alan bu model, Haziran 2026 döneminde tüketicilere hitap eden cazip kampanyayla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için öne çıkan bu fırsat, cihazın fiyatını makul seviyelere indiriyor. Yüksek fiyat etiketleri yüzünden indirim dönemlerini takip eden kullanıcılar için Apple cephesinde yeni bir fırsat kapısı aralanıyor. İşte kampanya ve cihaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

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iPhone 17 Pro’nun indirimli fiyatı ne kadar oldu?

Şu anda piyasadaki en güçlü akıllı telefon modellerinden biri olarak değerlendirilen iPhone 17 Pro için Amazon Türkiye’den büyük indirim geldi. Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden 119.999 TL fiyat etiketiyle listelenen ürün, Amazon’daki kampanya kapsamında çok daha makul seviyelere iniyor.

Şu anda Amazon Türkiye resmi internet sitesinde iPhone 17 Pro modelinin 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 108.682 TL’den tüketicilere sunuluyor. Fakat bu kampanya, cihazın yalnızca Kozmik Turuncu renk seçeneği için geçerli. Abis ve Gümüş Rengi opsiyonları ise 111.250 TL’den listeleniyor.

Bu dikkat çekici indirim fırsatı sayesinde tüketiciler, iPhone 17 Pro satın alırken tam 11.317 TL tutarında net bir tasarruf elde etme imkanına sahip oluyor. Fakat yine de bu fiyat avantajının sınırlı stoklarla sunulduğu hatırlatmakta fayda var.

iPhone 17 Pro teknik özellikleri

iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Boyutlar 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 163 x 77,6 x 8,25 mm Ağırlık 199 gram 227 gram Ekran 6,3 inç Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206 px, 120 Hz, 2000 nit 6,9 inç Super Retina XDR OLED, 2868 x 1320 px, 120 Hz, 2000 nit İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro Depolama 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka kamera 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş + 48 MP Telefoto (8x Optik) 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş + 48 MP Telefoto (8x Optik) Selfie kamerası 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP (Otomatik Odaklama) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya MagSafe (25W şarj) 5.000 mAh, MagSafe (25W şarj) Diğer özellikler Face ID, Kamera Kontrol, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Kontrol, Eylem Düğmesi, IP68 Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Gri, Koyu Mavi, Turuncu Siyah, Beyaz, Gri, Koyu Mavi, Turuncu İşletim sistemi iOS 26 iOS 26

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.