Honor Magic V4 ultra ince tasarımıyla Haziran’da sahneye çıkıyor

Honor'un yeni katlanabilir telefonu için beklenen haber geldi.

Ultra ince tasarıma sahip olacak Honor Magic V4'ün çıkış tarihi belli oldu.

Merakla beklenen katlanabilir telefonun Haziran ayında Çin'de tanıtılacağı söyleniyor.

Bu yılın akıllı telefon trendi “ultra ince tasarım” olacak gibi görünüyor. Pek çok teknoloji devi bu alanda rekabet edecek modeller üzerinde çalışmaya başladı. Honor’un da yeni katlanabilir cihazıyla bu akıma katılması bekleniyor.

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde sergilediği Galaxy S25 Edge ve sonbaharda piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 Air gibi cihazlardan sonra Honor Magic V4 de ultra ince tasarımlı telefonlar arasında boy göstermeye hazırlanıyor. Merakla beklenen cihaz için geri sayım başlarken, yeni katlanabilir telefonun Haziran ayında Çin pazarında resmiyet kazanacağı söyleniyor.

Honor Magic V4, OPPO Find N5’in karşısına çıkacak

OPPO geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip dünyanın ilk katlanabilir telefonu olarak kabul edilen Find N5’i tanıtarak büyük bir çıkış yakaladı. Cihaz katlandığında sadece 8.93 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor.

OPPO’nun yeni katlanabilir telefonu, Honor Magic V3’ün 9.2 mm’lik önceki rekorunu geride bırakıyor. Fakat çok yakında rekabetin daha da kızışacağı söyleniyor. Ortaya çıkan son raporlar, standartları yeniden tanımlamaya hazır olan Honor Magic V4 modelinin Haziran ayında piyasaya sürüleceğine ve pazarda büyük bir ses getireceğine işaret ediyor.

Ultra ince Honor Magic V4 için geri sayım başladı

Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre yeni Honor Magic V4’ün Haziran ayında Çin’de tanıtılması planlanıyor. Cihazın tasarımı önceki modelde olduğu gibi son derece ince olacak.

Fakat şimdilik cihazın OPPO Find N5’in minimum kalınlığını geçip geçemeyeceği henüz doğrulanmadı. Muhtemel bu noktada şirketin hedefi, cihazın kalınlığını Magic V3 ile izlenen yola devam ederek birkaç milimetre daha azaltmak olacak.

Merakla beklenen cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak. Honor Magic V4 bu sayede yalnızca göz alıcı tasarımı ve inceliği ile değil, ayrıca etkileyici performansıyla da adından söz ettirecek.

Honor’un yeni telefonlarını yolda

Şirket sadece Honor Magic V4 ile sınırlı kalmıyor. Yolda daha birçok yeni akıllı telefon modeli bulunuyor. Şirket bir dizi ilgi çekici seçenekle birlikte ürün yelpazesini genişletmek istiyor.

Honor, 2025 yılının ortalarına doğru Honor 400 serisini, kapaklı tasarıma sahip Honor Magic V2 Flip modelini ve uygun fiyata yüksek performans için tasarlanan Honor GT Pro’yu piyasaya sürmeyi planlıyor.