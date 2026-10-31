Samsung, iPhone Duo’nun çatlayan ekranıyla dalga geçti, Apple servislere talimat gönderdi

Reklam

Samsung, iPhone Duo'nun iç ekranında görülen çatlama sorunuyla dalga geçen Galaxy Z Fold 8 reklamlarını bu hafta birçok ülkedeki Instagram hesaplarından paylaştı.

Apple aynı hafta Apple Store'lara ve yetkili servislere, sorunu bildiren müşterilerin cihazlarının incelenip onarılması ya da değiştirilmesi talimatını gönderdi.

Apple bir geri çağırma başlatmadı ve iç ekrandaki çatlamanın nedenini henüz açıklamadı.

Samsung, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun iç ekranında görülen çatlama sorununu bu hafta yeni reklam kampanyasının konusu yaptı. Şirketin Kanada, Malezya, Avustralya ve Suudi Arabistan’daki Instagram hesaplarından paylaşılan görsellerde, iPhone Duo kullanıcılarının şikayet ettiği ekrandaki parlak çizgi Galaxy Z Fold 8’i öne çıkarmak için kullanılıyor.

Kampanya, Apple’ın aynı sorunla ilgili servis ağına talimat gönderdiği haftaya denk geldi. Apple, 26 Ekim’de yaptığı açıklamada iPhone Duo’daki ekran sorununu kabul etmiş, sorunun az sayıda cihazda görüldüğünü belirterek ekranı bozulan kullanıcılardan değişim için destek ekibine başvurmalarını istemişti.

Reklam

Samsung’un iPhone Duo reklamlarında neler var?

MacRumors’un haberine göre kampanyanın ilk paylaşımı Samsung Kanada’nın hesabından geldi. Üç görselden oluşan paylaşımda, iPhone Duo’larda sorunun ortaya çıktığı noktadan geçen parlak bir çizgi yer alıyor. Görsellerin üzerinde “Folding is nothing new to us” (Katlamak bizim için yeni bir şey değil) ve “Folding. We know a thing or eight.” ifadeleri bulunuyor. İkinci cümle, İngilizcedeki “bir iki şey biliyoruz” deyimini sekizinci nesil Galaxy Z Fold 8’e bağlayan bir kelime oyunu.

Samsung’un diğer bölge hesapları da aynı konuyu farklı biçimlerde işledi. 9to5Google’ın derlediği paylaşımlara göre Samsung Malezya, dayanıklılık tartışmalarını kaçırdığını, o sırada “katlamakla ve gününe devam etmekle meşgul” olduğunu yazdı. Samsung Avustralya, telefonu açarken ekranın kırılmadığı bir hayatın nasıl duyulduğunu konu alan bir paylaşım yaparken Samsung Suudi Arabistan çatlak görüntüsünü bir Galaxy Z Fold 8’in ekranına yerleştirdi ve sonunda bunun yalnızca bir duvar kağıdı olduğunu gösterdi.

Bir Samsung sözcüsü ise kampanyayı, katlanabilir telefonlarda büyüyen rekabete ve bu kategoride deneyimin ne kadar önemli olduğuna dair konuşmalardan yola çıkan “eğlenceli” bir çalışma olarak tanımladı. Geçen hafta Samsung’un sponsor olduğu bir içerik üreticisi reklamında da ikiye kesilen bir elmayla iPhone Duo’ya gönderme yapılmıştı. Bu kez ise paylaşımlar doğrudan Samsung’un resmi hesaplarından geliyor.

Samsung katlanabilir telefondaki deneyimini öne çıkarıyor

Kampanyanın ana mesajı, Samsung’un bu alandaki yedi yıllık geçmişine dayanıyor. Şirketin ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold Eylül 2019’da satışa çıkmıştı, sekizinci nesil Galaxy Z Fold 8 ise iPhone Duo’dan üç ay önce, Temmuz ayında tanıtıldı. Samsung’un katlanabilir telefon serüveni de sorunsuz başlamamıştı. İlk Galaxy Fold, inceleme cihazlarında ortaya çıkan ekran sorunları nedeniyle 2019’da birkaç ay ertelenmişti.

İki telefon arasındaki fiyat farkı da Türkiye’de oldukça büyük. Galaxy Z Fold 8, Samsung Türkiye’nin internet sitesinde 256 GB model için 131.999 TL’ye satılıyor. iPhone Duo’nun Türkiye fiyatı ise 256 GB model için 229.999 TL’den başlıyor, yani aradaki fark 98.000 TL’yi buluyor.

Apple servislere ne talimat verdi?

MacRumors’un ulaştığı iç yazışmaya göre Apple bu hafta Apple Store’lara ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına iPhone Duo’nun iç ekran sorunuyla ilgili bir talimat gönderdi. Talimatın içeriği oldukça basit. Bir müşteri sorunu bildirdiğinde teknisyen cihazı inceleyecek, ardından standart prosedüre göre onaracak ya da değiştirecek. Apple bu yazışmada da sorunun az sayıda cihazı etkilediğini yineliyor.

Talimatın kendisi yeni bir çözüm getirmese de Apple’ın servis ağına ayrıca yazı göndermesi, sorunun resmi bir yönlendirme gerektirecek kadar yaygın olduğuna işaret ediyor. Buna karşın şirket bir geri çağırma başlatmadı ve internet sitesinde bu soruna özel bir onarım programı yayımlamadı. Çatlamanın nedeni de hala açıklanmış değil. iFixit söküm incelemesinde menteşedeki bir kusuru olası neden olarak göstermişti, Apple ise sorunlu cihazlarda kusurun kullanımın ilk günlerinde ortaya çıktığını söylüyor.

Türkiye’deki iPhone Duo kullanıcıları için ne anlama geliyor?

iPhone Duo, 23 Ekim’de Türkiye’nin de bulunduğu ilk ülke grubunda satışa çıkmıştı. MacRumors talimatın hangi ülkeleri kapsadığını belirtmiyor, ancak Apple’ın açıklamalarında ülke ayrımı yapılmıyor ve talimat yetkili servis sağlayıcılarını da kapsıyor. Bu nedenle iç ekranında çizgi ya da çatlak oluşan Türkiye’deki kullanıcılar da Apple Destek ya da yetkili servisler üzerinden değişim için başvurabilir.

Sorunun garanti kapsamında çözülmesi Türkiye’deki kullanıcılar için ayrıca önem taşıyor. Apple’ın Türkiye destek sayfasına göre iPhone Duo’nun iç ekran değişimi garanti dışında 114.939 TL tutuyor. Türkiye’de servis alabilmek için telefonun BTK’ya kayıtlı olması da gerekiyor.