Performans canavarı Honor 400 serisinden ilk detaylar geldi

Honor 400 ve Honor 400 Pro'dan ilk detaylar geldi.

Merakla beklenen yeni performans canavarı modellerin sırasıyla 6,5 ve 6,78 inç ekranlara sahip olacağı söyleniyor.

Her iki cihazın da Snapdragon 7 Gen 4 çipiyle ve devasa 7.000 mAh pil kapasitesiyle geleceği vurgulanıyor.

Merakla beklenen performans canavarı Honor 400 serisine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, cihazın ilk detaylarını gözler önüne serdi. Serinin ilgi çekici bazı özellikleri paylaşıldı.

Honor’un odak noktasını katlanabilir cihazlardan “geleneksel” modellere kaydırdığı söyleniyor. Bu çerçevede başrol koltuğuna oturacak olan Honor 400 ve Honor 400 Pro modelleri gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Dijital Chat Station’dan gelen bilgiler, söz konusu iki modelin teknik ayrıntılarını bizlere sunuyor.

Yeni Honor 400 ve 400 Pro’nun özellikleri belli oldu

Ortaya çıkan detaylara göre beklenen akıllı telefon serisi iki ana cihazdan oluşacak. En büyük farklar ekran boyutu ve türünde olacak. Geçen yılki Honor 300’ün halefi olacak temel modelin 1,5K çözünürlüğe sahip 6,5 inç düz ekrana sahip olması bekleniyor. “Büyük kardeş” Honor 400 Pro’nun ise dört tarafı kavisli kenarlara sahip 6.78 inçlik bir ekran sayesinde farklı bir görsel deneyim sunacağı söyleniyor.

Her iki telefonun da üretimi durdurulan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisini paylaşması bekleniyor. Bir diğer ortak nokta ise batarya tarafında olacak. Her iki model için de 7.000 mAh civarında bir pil kapasitesinden söz ediliyor.

Böyle bir kapasite şüphesiz ki ortalamanın üzerinde bir pil ömrü sağlayacak. Telefonu şarj derdi olmadan uzun süreler boyunca kullanabilmenize olanak tanıyacak. Bu yeni akıllı telefonların yılın ilk yarısında Çin pazarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

İsim konusunda gizem devam ediyor

Daha büyük ekrana sahip modelin ismi konusunda ise henüz bir gizem bulunmuyor. Honor’un daha önceki numaralı serilerinin “Pro” modelleri, her zaman üst seviye pazara yönelik tasarlanan Snapdragon 8 serisi yonga setlerine güvenebiliyordu. Honor bu yolda devam etmeye karar verirse, 6.78 inç ekrana ve Snapdragon 7 Gen 4 işlemciye sahip telefon farklı bir isimle piyasaya sürülebilir.

Honor’un geleceği daha fazla sürprize gebe gibi görünüyor. Son olarak kaynaklar, önemli bir başka detaydan daha söz ediyor. Şirketin bir sonraki akıllı telefonlarında daha küçük ekran boyutları sunmayı düşündüğü ifade ediliyor. Özellikle de şu anda geliştirilmekte olan 6.3 ve 6.5 inçlik ekranlara işaret ediliyor.