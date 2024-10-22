Snapdragon 8 Elite iddialı yapay zeka özellikleri ve üstün performansıyla tanıtıldı

Qualcomm yeni mobil yonga seti Snapdragon 8 Elite ile resmen karşımıza çıktı. Oyunlarda yüzde 40 daha yüksek performans vaat eden işlemci, aynı zamanda yüzde 35 daha fazla Ray Tracing desteği ile şu anda piyasadaki en gelişmiş yonga seti olarak lanse ediliyor.

Şimdiye kadar sıklıkla “Snapdragon 8 Gen 4” olarak anılan yeni yonga seti, yılın son çeyreğinde piyasaya çıkacak birçok amiral gemisi Android akıllı telefon modelinde kendine yer bulacak. Samsung, Realme, Honor ve Xiaomi gibi çok sayıda marka, üst düzey donanıma sahip cihazlarında bu işlemciden yararlanacak. Peki ya Snapdragon 8 Elite’in özellikleri neler? İşte Qualcomm’un yeni çipinin tüm ayrıntıları…

Snapdragon 8 Elite teknik özellikleri

Qualcomm tarafından açıklanan resmi bilgilere göre Snapdragon 8 Elite yonga seti 3 nm litografiye, iki adet 4,32 GHz çekirdeğe ve maksimum 3,53 GHz frekansa sahip altı küçük çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. CPU her çekirdek segmenti için 12 MB’a bölünmüş 24 MB L2 önbellek ile donatılıyor. Bununla birlikte 1,1 GHz frekansa sahip, Unreal Engine grafik motorunu ve ayrıca UE5’in Nanite gibi teknolojilerini destekleyen Adreno 830 GPU yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite özellikleri ile ilgili bilgi veren şirket, yeni yonga setinin 3.840 x 2.560 çözünürlüğü ve 144 Hz’e kadar yenileme hızını desteklediğini vurguluyor. Aynı şekilde işlemci HDR, HDR10/10+, HDR Vivid ve Dolby Vision HDR’yi de destekliyor.

Yapay zeka, Snapdragon 8 Elite’in en dikkat çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, “Hexagon Tensor Processor” ile AI Religthing, AI Pet Suite ve Video Magic Eraser gibi üretken yapay zeka ve görüntü iyileştirme özelliklerinin kullanılmasına yönelik iş yüklerini destekliyor.

Üst düzey yonga seti ile dikkatleri üzerine çeken Qualcomm, mobil segmentteki en büyük isimlerden biri olduğunu bir kez daha bizlere ispatlamak istiyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile şirket, iddialı yapay zeka yetenekleri ve mobil oyun performansını artıracak etkileyici gücüyle adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

Snapdragon 8 Elite ile gelecek ilk akıllı telefonlar

Snapdragon 8 Elite’in ilk performans testlerinde Apple A18 Pro ve MediaTek Dimensity 9400 yonga setlerini geride bırakan etkileyici sonuçlar elde ettiğini belirtmekte fayda var. Amiral gemisi telefonlarda donatılacak işlemci, çok yakında Samsung, Realme, Honor ve Xiaomi gibi markaların üst düzey telefonlarında karşımıza çıkacak.

Yüksek performans vaadiyle gelen Snapdragon 8 Elite çipli ilk telefonlar arasında ise Xiaomi 15, Honor Magic 7 ve Realme GT 7 Pro gibi performans canavarı cihazlar bulunuyor. Söz konusu modeller 2024 yılı sonuna kadar raflarda boy göstermeye başlayacak. 2025’in başlarında ise Samsung Galaxy S25 Ultra bu işlemciden güç alarak tüketicilere sunulacak.