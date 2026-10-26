Samsung destekli reklamda iPhone Duo’ya ikiye kesilmiş elmayla gönderme

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Samsung'un sponsor olduğu bir Instagram reklamı, ikiye kesilmiş bir elmayla Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo'ya gönderme yaptı.

Reklamda Galaxy Z Fold 8'in iPhone Duo'dan 1,6 milimetre daha ince ve 53 gram daha hafif olduğu vurgulanıyor.

Türkiye'de iPhone Duo 229.999 TL'den, Galaxy Z Fold 8 ise 131.999 TL'den satılıyor.

Samsung’un desteklediği yeni bir reklam, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ile açıkça dalga geçiyor. Instagram’da ücretli iş birliği olarak yayımlanan videoda ikiye kesilen bir elmanın yarıları birbirine katlanmaya çalışıyor, ardından Galaxy Z Fold 8 ekrana gelerek iPhone Duo’dan daha ince ve hafif olduğunu vurguluyor.

Reklamın zamanlaması da dikkat çekiyor. 23 Ekim Cuma günü Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ilk ülke grubunda satışa çıkan iPhone Duo için ilk günlerden itibaren iç ekranın menteşe hizasından çatladığına dair şikayetler gelmeye başlamıştı. Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki deneyimini öne çıkaran video da bu tartışmanın ortasında gündeme geldi.

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Samsung’un iPhone Duo reklamında neler var?

Android Authority’nin haberine göre geçen hafta paylaşılan videoda yeşil bir elma ortadan ikiye kesiliyor ve iki yarı birbirinin üzerine kapanmaya çalışıyor. Ardından sahneye çıkan Galaxy Z Fold 8 için iPhone Duo’dan 1,6 milimetre daha ince ve 53 gram daha hafif olduğu belirtiliyor. Video, “Years ahead in Foldables” yani “Katlanabilirlerde yıllarca önde” sloganıyla kapanıyor.

Video, Samsung’un kendi hesabından değil, bir içerik üreticisinin hesabından yayımlandı. Android Headlines da reklamın doğrudan Samsung tarafından hazırlanmadığını, şirketin sponsor olduğu bir paylaşım olduğunu vurguluyor. Gönderme sosyal medyada farklı tepkiler aldı, bir kesim Samsung’un esprisini beğenirken bir kesim de yaklaşımı çocukça buldu.

iPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşılaştırması

Apple’ın teknik özellik sayfasına göre iPhone Duo 254 gram ağırlığında ve katlıyken 11,3 milimetre kalınlığında. Reklamdaki farklar hesaba katıldığında Galaxy Z Fold 8 yaklaşık 201 gram ağırlığa ve katlıyken 9,7 milimetre kalınlığa denk geliyor. Ancak reklam dayanıklılık tarafına hiç değinmiyor. iPhone Duo, 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikasına sahip.

Türkiye’de iki telefon arasındaki fiyat farkı da oldukça büyük. iPhone Duo’nun Türkiye fiyatı 256 GB model için 229.999 TL’den başlarken Galaxy Z Fold 8, Samsung Türkiye’nin internet sitesinde 256 GB model için 131.999 TL’ye satılıyor. Böylece aradaki fark 98.000 TL’yi buluyor.

Samsung’un Apple’la dalga geçen reklamları

Samsung’un rakibini hedef alan ilk reklamı bu değil. Şirket daha önce de iPhone’un eksiklerini konu alan “Ingenius” ve “Growing Up” kampanyalarıyla gündeme gelmiş, kulaklık girişinin kaldırılması gibi kararlar üzerinden Apple’la dalga geçmişti. Son reklamda ise Apple’ın katlanabilir telefon pazarına yeni girmiş olması hedef alınıyor.

iPhone Duo’daki ekran sorunlarının ne kadar yaygın olduğu ise henüz netleşmedi. Telefona olan talep de şimdilik yüksek seyrediyor, Apple’ın Türkiye online mağazası 16 Ekim’deki ön sipariş gününde yeni siparişler için 22 Ocak gönderim tarihi göstermeye başlamıştı.