Yeni katlanabilir telefon: Honor Magic V4 devasa pil gücüyle yolda

Honor Magic V4 için geri sayım başlarken, cihazla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

İddialara göre Magic V4 pil ömrü konusunda önemli bir sıçramaya imza atacak.

Cihazın 6.000 mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Honor yeni katlanabilir akıllı telefon modelini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Honor Magic V4 ortaya çıkan son raporlara göre çok daha güçlü bir pil ömrü sunacak. Bu iyileştirmelerin markaya katlanabilir telefon pazarında önemli bir rekabetçi avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan Honor Magic V3 dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanını eline almıştı. Global arenaya IFA 2024 lansmanı ile çıkan ve Türkiye pazarında da boy göstermeye başlayan model açıkken 4,35 mm, kapalıyken 9,2 mm kalınlığı ve 226 gram ağırlığıyla dikkat topladı. Selefi Magic V4 ise önceki modelden farklı olarak geniş pil performansıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

Honor Magic V4, 6.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan detaylara göre Honor, Magic V4 için 6.000 mAh pil kapasitesini test ediyor. Magic V3’ün 5.150 mAh bataryası göz önüne alındığında, bu marka adına büyük bir sıçrama olacak gibi duruyor.

Honor kapasiteyi gerçekten de 6.000 mAh’a çıkarırsa katlanabilir telefonların pil ömrü açısından yeni bir referans noktası oluşturabilir. Bunun gibi bir güncelleme, cihazlarını yoğun bir şekilde kullananlar için son derece ideal olacaktır. Katlanabilir cihazlar bazen normal telefonlara kıyasla pil ömrü konusunda sıkıntı yaşıyor. Fakat Honor bu senaryoyu değiştirmekte ısrarcı görünüyor.

Honor Magic V4 modelinin 2025’in üçüncü çeyreğinde, belki de geçen yılki Magic V3 gibi Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket uluslararası pazarlarda küresel tanıtım için Eylül ayındaki IFA 2025’i kullanabilir.

Katlanabilir telefon pazarında rekabet artıyor

Katlanabilir akıllı telefon pazarı giderek daha rekabetçi hale geliyor. OPPO gibi markalar ince tasarımlara ve diğerleri yenilikçi özelliklere odaklanırken, Honor’un zirvede kalabilmek için küçük iyileştirmelerden daha fazlasını yapması gerekecek.

Honor Magic V3 son derece zarif ve ince bir tasarım sunuyor. Gelecek ay piyasaya çıkacak olan OPPO Find N5 ise daha da ince bir tasarımla gelmeyi vaat ediyor. “Dünyanın en ince telefonu” unvanını Magic V3’ün elinden almak isteyen cihaz, aynı zamanda titanyum malzemeyle karşımıza çıkacak.