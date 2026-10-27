Apple, iPhone Duo’daki ekran sorununu kabul etti, etkilenen cihazlar değiştirilecek

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Apple, iPhone Duo'nun iç ekranında görülen çatlama sorununu 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamayla kabul etti.

Şirket sorunun az sayıda cihazda ortaya çıktığını belirtti ve ekranı bozulan kullanıcılardan değişim için destek ekibine başvurmalarını istedi.

Apple, çatlamanın nedenini ve bir düzeltme planlayıp planlamadığını açıklamadı.

Apple, iPhone Duo’nun iç ekranında görülen çatlama sorunu hakkındaki sessizliğini 26 Ekim Pazartesi günü bozdu. Şirket, sorunun “az sayıda” cihazda ortaya çıktığını kabul etti ve ekranı bozulan kullanıcıların değişim için Apple’ın destek ekibine başvurmasını istedi.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu 23 Ekim Cuma günü Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ilk ülke grubunda satışa çıkmıştı. Satışın ilk gününden itibaren bazı kullanıcılar iç ekranın menteşe hizasından çatladığını bildirmiş, iFixit de söküm incelemesinde menteşedeki orta destek çubuğunu olası neden olarak göstermişti. Apple ise o güne kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

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Apple iPhone Duo ekran sorunu için ne dedi?

Şirketin The Verge’e ilettiği açıklama iki bölümden oluşuyor. Apple ilk olarak iPhone Duo’ya erken kullanıcılardan gelen tepkilerin son derece olumlu olduğunu ve geliştiricilerin uygulamalarını cihazın yeni form faktörüne hızla uyarladığını belirtiyor. Ardından sorunu doğrudan kabul ediyor: “Az sayıda iPhone Duo’da iç ekranı etkileyen bir sorunun farkındayız. Ekranında sorun yaşayan kullanıcılar, değişim için AppleCare ile iletişime geçmeli.”

Apple sözcüsü Alex Kirschner, cihazların büyük bölümünün bu soruna açık olmadığını ve kusurlu cihazlarda sorunun kısa sürede ortaya çıktığını da ekledi. Şirket bu nedenle arızanın zamanla, kullanım süresi uzadıkça ortaya çıkan bir kusur olmadığını savunuyor. Apple’ın açıklaması Bloomberg’e ve Apple odaklı yayınlara da iletildi.

Sorunun nedeni ve çözümü açıklanmadı

Açıklama sorunun varlığını kabul etse de birkaç soruyu yanıtsız bırakıyor. MacRumors’ın haberine göre Apple, çatlamaya neyin yol açtığını ya da bir düzeltme planlanıp planlanmadığını söylemedi. Kullanıcıların anlattıkları ise birbirine benziyor. Hasar çoğunlukla iç ekranın alt yarısında, menteşe boyunca ortaya çıkıyor ve öncesinde menteşede bir sıkışma hissi, bazen de bir çıtırtı sesi duyuluyor.

Sorunun gerçek boyutunu kestirmek de kolay değil. MacRumors, sosyal medyada çatlak ekran diye paylaşılan bazı görsellerin yapay zekayla üretildiğini belirtiyor. Değişim sürecinde ise stok belirleyici oluyor. Apple Store’lardan değişim alabilen kullanıcıların yanında, stok yetersizliği nedeniyle yeni cihaz için beklemek zorunda kalanlar da bulunuyor.

Türkiye’deki iPhone Duo kullanıcılarını ne bekliyor?

Apple’ın açıklamasında ülke ayrımı yapılmıyor ve şirket ekranı bozulan kullanıcılara yalnızca destek ekibine başvurmalarını öneriyor. Açıklamada geçen AppleCare ifadesi Apple’ın destek hizmetini kastediyor. Ücretli koruma paketi AppleCare+ ise Türkiye’de satılmıyor.

Garantinin karşılamadığı bir hasarın Türkiye’deki maliyeti de oldukça yüksek. Apple’ın Türkiye destek sayfasına göre iPhone Duo’nun garanti dışı iç ekran değişimi 114.939 TL tutuyor. Apple, değişimin hangi koşullarda ücretsiz yapılacağına dair bir ayrıntı paylaşmadı.