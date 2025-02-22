iPhone 17 Air, iPhone 16e’nin Apple C1 modemiyle gelecek

Apple bu yıl yeni ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air cihazını piyasaya sunacak.

Merakla beklenen cihaz, iPhone 16e'de de yer alan Apple C1 modemiyle gelecek.

Şirket yavaş yavaş telefonlarında Qualcomm modemlerinden vazgeçip kendi tasarladığı modemlere geçiş yapmayı planlıyor.

Ortaya çıkan son söylentiler, ultra ince tasarıma sahip olacak iPhone 17 Air modelinin çok önemli bir teknik detayla karşımıza çıkacağına işaret ediyor. Büyük bir merakla beklenen cihazın, yeni iPhone 16e modelinde de yer alan ve tamamen Apple tarafından tasarlanan bir bileşen olan C1 modemi ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Bu hafta piyasaya çıkan iPhone 16e modeli ilk kez Apple’ın geliştirdiği yeni modem çipiyle gelerek bir dönüm noktasını temsil etti. Qualcomm modemleri yerine kendi tasarladığı modeme yönelen Apple, iddialara göre aynı hamleyi bu yıl yeni ultra ince tasarımlı cihazında da uygulayacak.

iPhone 17 Air, Qualcomm yerine Apple’ın kendi C1 modemiyle sunulacak

Ming-Chi Kuo’nun iddialarına göre Apple yeni iPhone 17 Air cihazında C1 modemini tercih edecek. Özel bir modem yaratma kararı, Apple’ın Qualcomm gibi dış tedarikçilere olan bağımlılıktan kurtulma isteğini vurguluyor. Serinin diğer modellerini hariç tutarak yalnızca iPhone 17 Air’da bu modemin kullanılması, şirketin daha dikkatli ve temkinli bir yaklaşım sergilemeye çalıştığına işaret ediyor.

C1 modemini yeni giriş seviyesi iPhone 16e’de test etmeyi seçmek, Apple’ın daha üst düzey cihazlardaki kullanıcı deneyiminden ödün verme riski olmadan yeni teknolojiyi gerçek dünya bağlamında değerlendirmesine olanak sağladı.

iPhone 16 modellerinde C1 modemin yer almaması, ilk performansı konusunda bazı şüpheler yaratıyor. Bu yeni bir teknoloji olduğundan C1 modemin geliştirilmeye açık yönleri bulunuyor. iPhone 17 Air’da bu teknolojinin yer alması ise merakla beklenen telefonun teknik özellikleri konusunda ilginç senaryolara kapı aralıyor.

Apple’ın ultra ince Air modelini potansiyel olarak daha az güçlü bir modemle donatma kararı, daha fazla taviz verme olasılığını akla getiriyor. İlk söylentiler, özellikle ince yapısı ve tasarımıyla daha az performans gösterecek bir cihaza işaret ediyordu.

Daha önce sadece orta seviye bir iPhone’da görülen bir bileşenin kullanılması, iPhone 17 Air’ın olası iPhone 17e ile birçok özelliği paylaşabileceğini düşündürüyor. Bununla birlikte daha az gelişmiş kameralar, önceki nesil bir işlemci ve daha kompakt bir batarya ile karşılaşacağımız tahmin ediliyor.

Apple C1 modeminin iPhone 17 Air cihazında kullanılması ise cihazın yüksek performans ve şık tasarım yerine “premium” bir havaya sahip “giriş seviyesi” bir cihazla karşılaşabileceğimizi akıllara getiriyor. Elbette ki şimdilik tüm bunlar yalnızca birer iddiadan ibaret. Fakat ilerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla detaylı ayrıntıya ulaşacağımız düşünülüyor.