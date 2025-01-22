Samsung’dan sürpriz duyuru: Ultra ince Galaxy S25 Edge tanıtıldı

Samsung bugün Galaxy Unpacked etkinliğinde sürpriz bir duyuruya imza attı.

Şirket aylardır "Galaxy S25 Slim" olarak beklenen "Galaxy S25 Edge" modelini karşımıza çıkardı.

Ultra ince tasarıma sahip olan modelin önümüzdeki aylarda resmi olarak tüketicilere sunulması bekleniyor.

Teknoloji devi Samsung bugün yılın ilk Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sundu. İlk olarak serinin standart ve ara modelleri Galaxy S25 ile Galaxy S25+ tanıtıldı. Ardından şirket, şimdiye kadarki en gelişmiş telefonu olan Galaxy S25 Ultra modelini sahneye çıkardı. Son olarak marka, serinin dördüncü üyesi olan Samsung Galaxy S25 Edge cihazıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galaxy S25 Edge ilk bakışta kulağa farklı bir modelmiş gibi gelse de aslında aylardır pek çok sızıntı haberinde gündeme gelen Galaxy S25 Slim‘den başkası değil. Fakat marka, “Slim” ismi yerine kökenine geri dönerek, tozlu raflar arasında yer alan “Edge” ismini yeniden diriltiyor.

Samsung Galaxy S25 Edge ilk kez karşımıza çıktı

Samsung’un yeni cihazı hakkında şu anda ne yazık ki pek fazla bilgi bulunmuyor. Şirket bu modeli Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda sahneye çıkarmış olsa da hala Galaxy S25 Edge hakkında fazlasıyla soru işareti mevcut. Ancak kesin olan bir şey var ki cihaz, ultra ince tasarımı ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre ultra ince yeni Samsung modelinin en güçlü yanı azaltılmış kalınlığı olarak karşımıza çıkacak. 6,4 mm kalınlıkta gelecek model, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılacak. Cihaz iddialara göre birkaç ay sonra piyasaya sunulacak.

Yakın tarihli raporlarda Galaxy S25 Edge’nin ilk etapta hangi ülkelerde satışa çıkacağı ortaya çıkmıştı. İlk etapta 39 ülkede raflara gelmesi beklenen model için Türkiye onayı da geldi. İlginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya ve İspanya’nın yer almadığı listede şu ülkelere yer veriliyor:

Afganistan

Suudi Arabistan

Avustralya

Avusturya

Brezilya

Kafkasya

Hırvatistan

Mısır

Birleşik Arap Emirlikleri

Filipinler

Fransa

Hindistan

Irak

İrlanda

İsrail

Kazakistan

Kenya

Libya

Malezya

Fas

Meksika

Karadağ

Nijerya

Pakistan

Polonya

Portekiz

Birleşik Krallık

Rusya

Senegal

Sırbistan

Singapur

Slovenya

Sri Lanka

Güney Afrika

İsviçre

Tayland

Tunus

Türkiye

Özbekistan

Vietnam

Samsung, “Edge” modellerine geri dönüyor

Samsung Galaxy S25 Edge, şirketin “Edge” adıyla piyasaya sunduğu ilk cihaz olmayacak. Tarihleri geriye sarmak gerekirse şirket Galaxy S6 ve S7 serilerinde bu ismi tercih etmişti.

Fakat 2018 yılında piyasaya çıkan Galaxy S8 serisiyle beraber ne yazık ki bu model kullanımdan kaldırıldı. O dönemden bu yana şirket bu isimle herhangi bir cihaz piyasaya çıkarmadı. Fakat bu yıl işler değişiyor ve o “eski tanıdık” yeniden hayatımıza dönüyor.

Son olarak bugün tanıtılan Samsung Galaxy S25 serisi modellerinin Türkiye fiyat listesinin de belli olduğunu hatırlatmak isteriz. Cihazlar bugün itibariyle ülkemizde ön siparişe açıldı.