HyperOS 3 global takvimi açıklandı: Güncellemeyi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar

Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesi için resmi dağıtım takvimini açıkladı.

Güncelleme, Ekim 2025'te başlayıp 2026'nın ilk çeyreğine kadar aşamalı olarak yayınlanacak.

Amiral gemisi telefonlar ve diğer birçok cihaz yeni işletim sistemine kavuşacak.

Xiaomi hayranlarının merakla beklediği gelişme sonunda duyuruldu. Teknoloji devi, uzun süredir gündemde olan HyperOS 3 güncellemesi için resmi planını paylaştı. Bugün Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerini tanıtan şirket büyük bir sürpriz yaparak düzenlediği özel etkinlikte küresel dağıtım takvimini açıkladı.

Böylece hangi modellerin hangi tarihlerde yeni yazılıma kavuşacağı kesinlik kazandı. Şirketin aktardığına göre güncelleme üç aşamalı bir planla tüm dünyada kademeli olarak kullanıma açılacak. Yayın süreci Ekim 2025’te başlayacak ve 2026’nın ilk çeyreğine kadar devam edecek.

HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi, Poco ve Redmi cihazlar

Yeni işletim sistemine ilk ulaşacak modeller arasında amiral gemisi telefonlar, katlanabilir cihazlar, tabletler ve giyilebilir ürünler yer alıyor.

Telefonlar: Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, MIX Flip, Redmi Note 14 serisi, POCO F7 serisi, POCO X7 serisi

Tabletler: Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7

Giyilebilirler: Xiaomi Watch S4, Xiaomi Smart Band 10 serisi

Takip eden süreçte HyperOS 3, bir önceki nesil amiral gemilerinin yanı sıra orta segment cihazlara da dağıtılacak.

Telefonlar: Xiaomi 14 serisi, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13 serisi, POCO F6 serisi, POCO X6 Pro, POCO M7, M6 serisi, POCO C75

Tabletler: Xiaomi Pad 6S Pro, Redmi Pad 2 serisi

Son aşamada güncelleme, daha geniş bir cihaz yelpazesine ulaşacak. Kullanıcıların büyük kısmının bu dönemde HyperOS 3 deneyimine geçiş yapacağı öngörülüyor.