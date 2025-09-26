iPhone 17 en zorlu dayanıklılık sınavını başarıyla atlattı

JerryRigEverything adlı YouTube kanalı, iPhone 17'yi dayanıklılık testine soktu.

Serinin temel modeli, tüm testlerden üstün bir başarıyla ayrıldı.

Cihaz en zorlu koşullarda bile direnç konusunda taviz vermediğini ispat etti.

Apple’ın yeni amiral gemisi telefonları sırayla dayanıklılık testlerinden geçiyor. Yakın zaman önce ultra ince iPhone Air ve performans canavarı iPhone 17 Pro modelleri bu testlere tabi tutulmuştu. Şimdi ise sıra, serinin temel seçeneği olan iPhone 17’ye geldi.

JerryRigEverything kanalından YouTuber Zack Nelson, iPhone 17 modelinin kritik koşullar altında dayanıklılığını değerlendirmek için zorlu bir dayanıklılık testi gerçekleştirdi. Bu noktada beklentilerin üstünde bir direnç ortaya koyan model, testlerden artı puanla ayrıldı.

Yeni iPhone 17’nin dayanıklılık sınırları zorlandı

Serinin daha pahalı modellerinde de bulunan Ceramic Shield 2 camla korunan ön panel, daha büyük kardeşleriyle benzer bir performans sunuyor. iPhone 17 ekranı, Mohs sertlik ölçeğinde 6 ve 7. seviyelerde hasar belirtileri göstermeye başlıyor. Çizikler ise neredeyse fark edilmiyor.

Alev testinden önemli bir bulgu ortaya çıkıyor. 30 saniyelik doğrudan maruziyetten sonra bile ekran hiçbir tepki vermiyor. Bu da üst düzey telefonlarda bile nadir görülen bir özellik olarak yorumlanıyor.

Apple’ın da belirttiği gibi ekran çizilmelere karşı gerçekten daha dayanıklı bir yapıya. Fakat cam yapısı nedeniyle şiddetli darbelerde kırılmaya karşı hala savunmasız görünüyor.

Diğer bileşenlerin aksine, alüminyum kenarlar bir maket bıçağıyla kolayca hasar görebilir. YouTuber, çıkarılamayan düğmeler hakkında yaptığı bir espriyle bunu vurguluyor. Fakat alt bağlantı noktaları, aynı aletle hatırı sayılır bir kuvvete maruz kalsalar bile yapısal bütünlüklerini koruyor.

Mat cam kaplamalı arka panel, sıradan nesnelerin neden olduğu aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olduğunu kanıtlıyor. Anahtarlar, bozuk paralar ve hatta yüzde 99 bakır bir bez bile yüzeysel izler bırakabiliyor.

Bunlar parmakla veya nemli bir bezle kolayca çıkarılabiliyor. Daha az yaygın malzemelerde ise durum farklı görünüyor. Alüminyum bir cetvel ve titanyum bir çubuk, çıkarılması imkansız kalıcı izler bırakıyor.

iPhone 17 kameraları da bir maket bıçağıyla test ediliyor. Apple’ın safir cam versiyonuyla üretilen arka lensler, bütünlüğünü koruyarak çizilmeden testi geçiyor.

Ekranla aynı Ceramic Shield 2 ile korunan ön kamera ise daha da yüksek bir direnç seviyesinden faydalanıyor. Son olarak bükülme testi sonuç vermiyor. Yani telefon herhangi bir şekilde bükülmüyor.

iPhone 17 teknik özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

Son olarak iPhone 17’nin dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: