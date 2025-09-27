Samsung Galaxy S26 Ultra kavisli ekran ve yeni S Pen ile geliyor

2026'nın başlarında piyasaya çıkacak Galaxy S26 Ultra, modern unsurlar içeren önemli tasarım değişiklikleri sunacak.

Samsung'un yeni amiral gemisi yenilenmiş bir S Pen yuvası ile gelecek.

Cihaz, selefinden daha belirgin kavisli kenarlara sahip olacak.

Samsung’un önümüzdeki yılın başlarında resmi olarak piyasaya sunacağı Galaxy S26 Ultra modeli alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olacak. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın yenilenmiş bir S Pen tasarımına sahip olacağına işaret ediyor.

Bu yeni tasarım, önceki modeli neredeyse “modası geçmiş” gibi gösterecek keskin dokunuşlar içeriyor. Fakat yine de bu tasarımın herkes tarafından beğenilmeyeceğini de söylemek mümkün.

Galaxy S26 Ultra yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekecek

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung’un yeni amiral gemisinin çehresi kare çizgilerden kararlı bir şekilde vazgeçiyor. Telefon bu yola çekinerek başlayan Galaxy S25 Ultra’ya kıyasla çok daha yuvarlak köşelere sahip olacak.

Bu tasarım tercihinin S Pen üzerinde de doğrudan etkileri olacak. Kalemin tutucusunda saklandığında görünen dış kenarı, yeni çerçeveyle bütünleşebilmek için daha kavisli hale gelecek.

Bu yıl piyasaya çıkan Galaxy S25 serisinde zaten hayal kırıklığı yaratan keskin kenarların terk edilmesi, bu modelde zirveye ulaşmış gibi görünüyor.

Cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra modeli üst düzey performansıyla dikkat toplayacak. Merakla beklenen cihaz, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak. Fakat yine de telefonun bazı ülkelerde Exynos 2600 işlemciyle sunulacağı tahmin ediliyor.

Performans canavarı bir donanım sunacak model, bu yıl duyurulan selefinde bulunan 8,5 Gbps’yi geride bırakarak 10,7 Gbps hıza ulaşabilen LPDDR5X modüllerine ev sahipliği yapacak.

Söylentilere göre Galaxy S26 Ultra, 1/1,1 inç diyagonalli 200 MP Sony sensörle karşımıza çıkacak. Bu teknik özellik tek başına Galaxy S25 Ultra’ya kadar kullanılan 1/1,3 inç sensöre kıyasla önemli bir yükseltmeye işaret ediyor.

Cihaz yakın zaman önce pil kapasitesiyle CQC (China’s Quality Certification) veritabanında karşımıza çıkmıştı. Telefonun 2026 yılında raflara gelen Galaxy S20 Ultra ile aynı batarya kapasitesini korumaya devam edeceği anlaşıldı. Yani Galaxy S26 Ultra’nın 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı doğrulandı. Öte yandan model 65W hızlı şarj desteğiyle gelecek.