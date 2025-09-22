Samsung Galaxy S24 serisi beklenenden erken One UI 8 güncellemesine ulaştı

Samsung, One UI 8 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.

Galaxy S25'ten sonra şirket, eski amiral gemisi Galaxy S24 serisine de yeni güncellemeyi getirdi.

Android 16 tabanlı güncelleme beklenenden bir ay erken kullanıcılarla buluştu.

İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan One UI 8'in yakında Türkiye'deki Galaxy S24 modellerine de gelmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakın zaman önce One UI 8 dağıtım takvimini açıkladı. Listede yer alan Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin yeni güncellemeye Ekim ayında ulaşacağı ifade edilmişti. Fakat şirket, herkesi ters köşeye yatırdı ve yazılımı bir ay önceden kullanıcılarla buluşturdu.

Geçtiğimiz hafta şirket, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini amiral gemisi Galaxy S25 serisine ulaştırdı. İlk olarak Güney Kore’de dağıtıma başlayan Samsung, ilerleyen günlerde yazılımı Türkiye’deki kullanıcılara da sundu.

Galaxy S24 ailesi de benzer bir şekilde öncelikle markanın anavatanında yayınlandı. One UI 8’in önümüzdeki günlerde Türkiye’deki cihazlara da geleceği tahmin ediliyor. Şirket her ne kadar bunun için daha önce Ekim ayına işaret etmiş olsa da beklenen yazılım erkenden kullanıcılara geliyor.

Galaxy S24 modelleri Android 16’ya yükseldi

Güney Kore’de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin dağıtımları başladı. Eski amiral gemisi telefonlar S92xNKSU4CYI7 ürün yazılımı sürümünü sunuyor.

Samsung’un resmi forum sitesinden aktarılan bilgilere göre yeni güncelleme ilk olarak Kore’de Beta programına kayıtlı olan kullanıcılara sunuluyor. İlerleyen günlerde diğer kullanıcıların da güncellemeye kavuşması bekleniyor.

Güncelleme yalnızca Android 16’nın yeni özelliklerini ve özel One UI 8 arayüzünü tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonların korunması için temel bir unsur olan Eylül 2025 güvenlik yamalarını da içeriyor.

Samsung’un büyük güncellemeler için dağıtım takvimi, özellikle de Samsung Galaxy S24 serisi gibi üst düzey cihazlarda genellikle önce yerel bir lansman, ardından hızlı bir küresel genişleme içeriyor. Önümüzdeki günlerde güncellemenin Türkiye’deki modellere de gelmesi bekleniyor.

Eğer siz de güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır.

Son olarak bu güncelleme, kullanıcı deneyimini birçok açıdan iyileştiren birçok yenilik içeriyor. Android 16 temelli One UI 8, akıllı telefonla daha akıllı ve bağlamsal bir etkileşim vadeden gelişmiş yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.