Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    Samsung Galaxy S24 serisi beklenenden erken One UI 8 güncellemesine ulaştı

    Samsung, eski amiral gemisi Galaxy S24 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini bir ay erken sundu.
    Galaxy S24
    • Samsung, One UI 8 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.
    • Galaxy S25'ten sonra şirket, eski amiral gemisi Galaxy S24 serisine de yeni güncellemeyi getirdi.
    • Android 16 tabanlı güncelleme beklenenden bir ay erken kullanıcılarla buluştu.
    • İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan One UI 8'in yakında Türkiye'deki Galaxy S24 modellerine de gelmesi bekleniyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakın zaman önce One UI 8 dağıtım takvimini açıkladı. Listede yer alan Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin yeni güncellemeye Ekim ayında ulaşacağı ifade edilmişti. Fakat şirket, herkesi ters köşeye yatırdı ve yazılımı bir ay önceden kullanıcılarla buluşturdu.

    Geçtiğimiz hafta şirket, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini amiral gemisi Galaxy S25 serisine ulaştırdı. İlk olarak Güney Kore’de dağıtıma başlayan Samsung, ilerleyen günlerde yazılımı Türkiye’deki kullanıcılara da sundu.

    Galaxy S24 ailesi de benzer bir şekilde öncelikle markanın anavatanında yayınlandı. One UI 8’in önümüzdeki günlerde Türkiye’deki cihazlara da geleceği tahmin ediliyor. Şirket her ne kadar bunun için daha önce Ekim ayına işaret etmiş olsa da beklenen yazılım erkenden kullanıcılara geliyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Galaxy S24 modelleri Android 16’ya yükseldi

    Güney Kore’de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin dağıtımları başladı. Eski amiral gemisi telefonlar S92xNKSU4CYI7 ürün yazılımı sürümünü sunuyor.

    Samsung’un resmi forum sitesinden aktarılan bilgilere göre yeni güncelleme ilk olarak Kore’de Beta programına kayıtlı olan kullanıcılara sunuluyor. İlerleyen günlerde diğer kullanıcıların da güncellemeye kavuşması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S24 One UI 8
    Samsung Galaxy S24 serisi One UI 8 güncellemesine ulaştı / Kaynak: Samsung Forum

    Güncelleme yalnızca Android 16’nın yeni özelliklerini ve özel One UI 8 arayüzünü tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonların korunması için temel bir unsur olan Eylül 2025 güvenlik yamalarını da içeriyor.

    Samsung’un büyük güncellemeler için dağıtım takvimi, özellikle de Samsung Galaxy S24 serisi gibi üst düzey cihazlarda genellikle önce yerel bir lansman, ardından hızlı bir küresel genişleme içeriyor. Önümüzdeki günlerde güncellemenin Türkiye’deki modellere de gelmesi bekleniyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Eğer siz de güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek istiyorsanız, “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır.

    Son olarak bu güncelleme, kullanıcı deneyimini birçok açıdan iyileştiren birçok yenilik içeriyor. Android 16 temelli One UI 8, akıllı telefonla daha akıllı ve bağlamsal bir etkileşim vadeden gelişmiş yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.