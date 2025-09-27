Xiaomi 17 Fold yola çıktı: Neler bekleniyor?

Xiaomi, Mix Fold serisini sona erdirmeye karar verdi.

Şirket, bunun yerine Xiaomi 17 Fold modelini piyasaya sunacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak telefon, Android 16 işletim sistemiyle çalışacak.

Merakla beklenen cihazın 2026 yılında piyasaya sunulması bekleniyor.

Xiaomi bir süre önce Mix Fold 5 modelini iptal etti. Bu hamle, şirketin katlanabilir akıllı telefon pazarlama stratejisinde önemli bir değişikliğe yol açmış görünüyor. Önemli değişiklik, tarihi “Mix” serisini terk ederek Çinli üreticinin ana ürün serisine katılacak olan bir sonraki amiral gemisi cihazın isminde de açıkça görülüyor.

Xiaomi Mix Fold 4’ün halefi olacak telefon, “Fold” etiketini terk edecek. Cihaz, son zamanlarda ortaya çıkan bilgilere göre markanın en üst düzey modeliyle doğrudan örtüşen bir tercih olan Xiaomi 17 Fold adını alacak. Merakla beklenen telefona dair ilk ipuçları ortaya çıktı.

Xiaomi 17 Fold hakkında ilk bilgiler geldi

XiaomiTime tarafından keşfedilen katlanabilir telefonun izleri, “pecan” kod adı ve 26023PN08C seri numarasıyla kayıtlı olduğu IMEI veritabanında ortaya çıktı. Bu kısaltmanın analizi, kimliği ve konumlandırması hakkında önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

Seri kodunda “PN” harflerinin varlığı, akıllı telefonun Xiaomi’nin amiral gemisi hattına ait olduğunu ve geleneksel olarak “PX” kısaltmasını kullanan Mix serisinden uzaklaştığını açıklıyor. “2602” sayısal kodu ayrıca lansman programında bir revizyon olduğunu da gösteriyor.

Tarihsel olarak Haziran ayında tanıtılan Fold serisi, 2025’te yeni bir model görmedi. Xiaomi 17 Fold’un lansmanının, Xiaomi 17 Ultra ile aynı anda gerçekleşeceği ifade edildi. Planlanan özellikler arasında uydu bağlantısı da bulunuyor. Fakat bu özelliğin kullanılabilirliği büyük olasılıkla yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olacak gibi duruyor.

Performans canavarı katlanabilir telefon Xiaomi 17 Fold, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacak. Android 16 işletim sistemine sahip olacak modelde HyperOS 3.0 arayüzü kullanılacak.

Kamera seti genel anlamda Mix Flip 3 ile benzer sensörler taşıyacak. Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına şirket, ikinci bir selfie kamerasına yer verecek. Modelde 200 MP ana kamera (S5KHP5), 50 MP ultra geniş kamera (OV50M), 50 MP ikincil ön kamera (OV50M) ve 16 MP ana ön kamera (OV16F) bulunacak.

Xiaomi 17 Fold modeli 2026 yılında raflarda boy göstermeye başlayacak. Cihazın Xiaomi 17 Ultra ile birlikte duyurulması bekleniyor. Son olarak bu hafta tanıtılan Xiaomi 17 serisi akıllı telefon ailesine de göz atabilirsiniz. Üç modelden oluşan seride standart cihazın yanı sıra Pro ve Pro Max seçeneklerine de yer veriliyor.