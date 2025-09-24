Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi merakla beklenen 15T ve 15T Pro modellerini Türkiye'de satışa sundu.

Her iki model de 6.83 inçlik büyük ekran, gelişmiş kamera sistemleri ve güçlü bataryalarla dikkat çekiyor.

Xiaomi 15T Pro modeli, MediaTek'in Dimensity 9400+ yonga setinden güç alırken, 15T modeli Dimensity 8400 Ultra işlemci ile geliyor.

Xiaomi merakla beklenen 15 serisinin yeni üyelerini resmen duyurdu. Amiral gemisi modeller bir gün sonra tanıtılacak olsa da teknoloji devinin bugün tanıttığı 15T ve 15T Pro; güçlü donanımları, üst seviye ekranları ve gelişmiş kameralarıyla öne çıkıyor. Fiyat açısından daha ulaşılabilir konumlanan cihazlar, performanstan ödün vermeden günlük kullanımda yüksek standartları hedefliyor.

Geçen yıl 14T serisinde 6,67 inç ekran kullanan Xiaomi bu kez panel boyutunu 6,83 inçe yükseltti. Daha geniş ekranlara rağmen gövdeler inceldi ve bataryalar büyüdü. Her iki model de 5.500 mAh kapasiteye sahip batarya ile geliyor. Ön tarafta Gorilla Glass 7i, arka bölümde cam fiber malzeme tercih edildi. Her iki cihaz da IP68 sertifikasına sahip ve 3 metre derinliğe kadar tatlı suda dayanıklılık sunuyor.

Xiaomi 15T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,83 inç 144Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

RAM: 12GB

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50 Megapiksel, 50 Megapiksel süper telefoto OIS, 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı

Ön kamera: 32 Megapiksel

Batarya: 5500 mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: HyperOS 3

Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68

Serinin güçlü üyesi 15T Pro, MediaTek’in Dimensity 9400+ yonga setinden güç alıyor. Her ne kadar MediaTek kısa süre önce Dimensity 9500’ü duyurmuş olsa da tercih edilen işlemci performans açısından iddialı. Donanım tarafında 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB, 512GB veya 1TB UFS 4.1 depolama seçenekleri sunuluyor.

Uzun süreli performans için 3D IceLoop soğutma sistemi yer alıyor. Cihaz kutudan HyperOS 3 yüklü şekilde çıkıyor.

Ekran tarafında 6,83 inç OLED panel dikkat çekiyor. 1.280 x 2.772 piksel çözünürlükle gelen ekran, 3.200 nit parlaklığa ulaşıyor. DC Dimming özelliği ile göz yormayan parlaklık kontrolü sağlıyor. HDR10+ ve Dolby Vision desteği ile yüksek dinamik aralık içeriklerde güçlü bir deneyim sunuluyor. Stereo hoparlörler Dolby Atmos sertifikalı. Pro modelde panel 144Hz yenileme hızında çalışıyor.

Kamera tarafında ana sensör geçen yılkiyle aynı: OmniVision imzalı 50 Megapiksel Light Fusion (1/1,31″) sensör, 1,2µm piksel boyutu ve f/1.62 OIS’li lens ile geliyor. En dikkat çekici yenilik ise telefoto kamerada. 50 Megapiksel çözünürlüklü sensör, 5x optik yakınlaştırma sağlayan 115mm odak uzaklığına ve f/3.0 OIS’li lense sahip.

12 Megapiksel ultra geniş açı kamera 120° görüş açısı sağlıyor, ön tarafta ise 32 Megapiksel çözünürlüklü, 90° lensli kamera bulunuyor.

Xiaomi 15T teknik özellikleri

Ekran: 6,83 inç 120Hz AMOLED, 2772 x 1280p, 3200 nit tepe parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultra

RAM: 12GB

Depolama: 256GB, 512GB UFS 4.1

Arka kamera: 50 Megapiksel OIS, 50 Megapiksel telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açı

Ön kamera: 32 Megapiksel

Batarya: 5.500 mAh, 67W hızlı şarj

İşletim sistemi: HyperOS 3

Serinin daha uygun fiyatlı üyesi 15T, Dimensity 8400 Ultra işlemci ile geliyor. Yine 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB veya 512GB UFS 4.1 depolama seçenekleri mevcut. Soğutma tarafında 3D IceLoop sistemi yer almaya devam ediyor.

Ekran özellikleri büyük ölçüde aynı: 6,83 inç OLED panel, 3.200 nit parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision desteği ile geliyor. Ancak yenileme hızı 120Hz seviyesinde. Stereo hoparlörler Dolby Atmos sertifikalı.

Kamera tarafında geçen yıl kullanılan Sony sensör yerine Light Fusion 800 tercih edildi. 50 Megapiksel çözünürlüklü, 1/1,55” boyutlu sensör f/1.7 OIS’li lensle geliyor. Telefoto bölümünde 50 Megapiksel çözünürlüklü, 2x optik yakınlaştırma sağlayan 46mm lens bulunuyor. Ultra geniş açı 12 Megapiksel, ön kamera ise 32 Megapiksel çözünürlükte. Video özellikleri arasında 4K 30fps HDR10+ desteği ve 4K 60fps 10-bit Log modu öne çıkıyor. Leica Summilux lensler ve geliştirilen Portrait Master modları her iki modelde de mevcut.

Xiaomi 15T ve 15T Pro Türkiye fiyatları

Xiaomi Türkiye’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Xiaomi 15T, 256GB depolama konfigürasyonuyla 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle çıkış yapacak. 15T Pro ise aynı depolama seçeneğiyle 46 bin 999 TL fiyatla raflardaki yerini alacak: