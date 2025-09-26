OPPO Find X9 serisi için global pazar müjdesi geldi

OPPO Find X9 ailesi için global pazar onayı resmen geldi.

Merakla beklenen cihazlar, Dimensity 9500 ile yüksek performansa odaklanacak.

Aynı zamanda şirket, Hasselblad ortaklığında bu cihaza özel bir kamera kiti sunacak.

OPPO merakla beklenen yeni Find X9 serisi akıllı telefon ailesinin küresel olarak satışa sunulacağını doğruladı. Performans canavarı cihazlar üçüncü nesil All-Big-Core mimarisine dayanan, performans ve verimlilik standartlarını yeniden tanımlamayı vaat eden MediaTek Dimensity 9500 işlemciyle donatılacak.

Trinity Engine’i tarafından desteklenen yonga seti, daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük güç tüketimi sağlarken üstün performans sunuyor. Cihaz, fiyatına göre iddialı donanımıyla rakiplerinin önüne geçmeye aday gösteriliyor.

OPPO Find X9 ailesi performans konusunda beklentileri aşacak

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 yonga seti yeni nesil CPU mimarisiyle öne çıkıyor.

Üç performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeğiyle desteklenen 4,21 GHz ultra çekirdek, önceki modele kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 32’ye, çok çekirdek performansında ise yüzde 17’ye varan bir artış sunuyor.

Bu da pil ömründen ödün vermeden, maksimum güç tüketimini yüzde 55’e kadar azaltarak stres altında bile daha uzun batarya performansı vadediyor.

İşlemci, grafik performansında yüzde 33 ve güç verimliliğinde yüzde 42 artış sağlayan Arm G1-Ultra GPU ile tamamlanıyor. Aşırı ısınmayı önlemek için Find X9 serisi, en yoğun oyun seanslarında bile akıcılığı ve kararlılığı koruyan özel bir soğutma sistemine sahip olacak.

Donanım ve yazılım arasındaki sinerjiyi tamamlayan Trinity Engine, Android platformunda ilk Unified Computing Power Model sistemini sunuyor. Bu çözüm, Dimensity 9500’ün CPU, GPU ve DSU kullanımını optimize eden sistem düzeyinde hesaplamalı modelleme sağlıyor.

Güç tüketimini tahmin etmede yüzde 90’ın üzerinde doğruluk oranına sahip Trinity Engine, günlük görevlerden en zorlu oyunlardan fotoğrafçılığa kadar her kullanım senaryosunda verimliliği artırıyor.

Hasselblad cihaz özel bir kamera kiti geliştiriyor

Yakın zamanda Hasselblad ile ortaklığını bitiren OnePlus’ın aksine OPPO, hala kamera tarafında bu güçlü firmayla iş birliklerine devam ediyor. Şirketin Find X9 Pro için özel bir kamera kiti geliştirdiği ortaya çıktı.

OPPO ürün müdürü Zhou Yibao’nun bizzat aktardığı bilgilere göre Ekim ayında muhtemelen akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen fotoğraf kiti, geleneksel geçmeli aksesuarlara göre daha fazla kullanım kolaylığı sunan, sektörün ilk manyetik kamera tutucusunu içerecek.

Bu özel seçenek aynı zamanda bir fotoğraf makinesi markası tarafından üretilen ilk kit olma özelliğini taşıyor. Üstün görüntü kalitesi ve çözünürlük sunmak üzere tasarlanmış profesyonel bir Hasselblad harici lense sahip olacak.

OPPO Find X9 serisinin Ekim ayında Çin’de resmi olarak tanıtılması ve aynı ayın ilerleyen günlerinde küresel bir lansman etkinliği düzenlenmesi bekleniyor. Serinin “Pro” modeli pil kapasitesi ve şarj gücüyle öne çıkacağı söyleniyor. “Ultra” seçeneği ise 200 MP dörtlü kamera setiyle dikkat çekecek.