Apple’ın başı dertten kurtulmuyor: iPhone 17’de Apple Intelligence krizi çıktı

iPhone 17 lansman sonrası yaşanan çizilme ve ısınma gibi sorunların ardından şimdi de Apple Intelligence indirme hatasıyla gündeme geldi.

Sınırlı sayıda kullanıcı Apple Intelligence'ı indirirken sorun yaşadığını bildirirken, Apple'ın problemden haberdar olduğu ve çözüm için çalıştığı ifade edildi.

Sorunun gelecekteki bir iOS güncellemesiyle düzeltilmesi ve yapay zeka özelliklerinin tüm kullanıcılara sorunsuz bir şekilde sunulması bekleniyor.

Apple’ın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 17, satışa çıkar çıkmaz kullanıcılarını adeta saç baş yoldurtan sorunlarla baş başa bıraktı. Koyu renkli modellerde çizilme sorunu, aşırı ısınma problemi ve Wi-Fi bağlantısının aniden kopması gibi hatalar telefonu satın alanları çileden çıkarmış durumda. Şimdi ise Apple Intelligence hatası yaşanıyor.

MacRumors sitesinin haberine göre, sınırlı sayıda iPhone 17 kullanıcısı, Apple Intelligence uygulamasının tam olarak indirilemediğini belirtti. İki farklı kullanıcıya göre Apple destek ekibi sorunun farkında ve çözüm için çalışma yürütüyor.

Apple Intelligence indirme hatası ile karşılaştı

Teknik ekibin sunucu tarafında bir düzenleme ile problemi çözüp çözemeyeceği veya bir iOS güncellemesi gerekip gerekmediği hâlâ netlik kazanmadı. Sorun yaşayan bazı kullanıcılar ise çeşitli denemeler sonucunda başarı elde etti.

Etkili olduğu bildirilen yöntemler arasında hücresel veri kapatılarak Wi-Fi ağına bağlanmak, iPhone dilini değiştirip tekrar eski diline döndürmek, cihazı silip iCloud yedeklemesinden geri yüklemek yer alıyor. Ayrıca uçak modunun açılıp kapatılması, bölge ayarının değiştirilip ağ ayarlarının sıfırlanması ve tüm ayarların sıfırlanması da işe yarayan çözümler arasında sayılıyor.

Sorunu bir türlü çözemeyen kullanıcıların ise sabır göstermesi gerektiği belirtilirken, iOS güncellemeleriyle birlikte hizmetin kısa süre içinde tam işlevsellik kazanacağı öngörülüyor.

Apple Intelligence kullanıcıların yaratıcı içerikler üretmesine ve günlük görevlerini kolaylaştırmasına olanak sağlayan gelişmiş yapay zeka araçları sunuyor. Genmoji ile kişiselleştirilmiş emoji deneyimi, Image Playground ile görsel tasarım yetenekleri ve yazma araçları, hizmetin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Apple iOS 26.0.1 sürümü üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor. Geliştiriciler ve halka açık beta test kullanıcıları ise iOS 26.1 Beta 1 sürümüne erişim sağlayabiliyorlar. Yeni sürümlerin stabil bir şekilde yayınlanmasıyla birlikte Apple Intelligence hizmetinin tüm özelliklerinin sorunsuz şekilde kullanıma açılması bekleniyor.

Bu arada Apple Intelligence; iPhone 15 Pro ve üzeri iPhone modellerini destekliyor. iPad ve Mac tarafında ise minimum M1 işlemcisine sahip cihazlarla uyumlu çalışıyor. Ayrıca Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 güncellemesi ile kavuşuyor. Güncellemenin iki ay içinde genel kullanıma sunulması bekleniyor. Test etmek isteyenlerin ise Beta programına kayıt olması gerekiyor.