Vista’nın unutulan özelliği Windows 11 ile geri dönüyor

Windows Vista Ultimate ile tanıtılan Dreamscene özelliği yakında Windows 11 ile geri dönebilir.

MP4 dosyalarını hareketli duvar kağıtlarına dönüştüren bu unutulmuş özellik yeni Insider sürümünde ortaya çıktı.

Microsoft'un testlerden sonra bu nostaljik özelliği yeniden kullanıcılarla buluşturması bekleniyor.

Teknoloji devi Microsoft son yirmi yıldır Windows arayüzü üzerinde önemli deneyler yaptı. Şirket, kullanıcılar tarafından az çok beğenilen yenilikler ortaya koydu. Fakat tarihsel olarak statik ve sabit görsellerle sınırlı olan Windows duvar kağıtları nadiren önemli yeniliklere konu oldu.

Daha dinamik bir dokunuş isteyenler, örneğin Wallpaper Engine yazılımı gibi üçüncü taraf çözümlere başvurmak zorunda kaldı. Fakat şimdi Microsoft, Windows Vista günlerinden birçok kişinin hatırlayacağı bir özelliği geri getirmeyi düşündüğü anlaşılıyor.

Windows Vista’nın DreamScene özelliği canlanıyor

DreamScene, 2007 yılında Windows Vista Ultimate’a özel bir özellik olarak tanıtıldı. Bu özellik, kullanıcıların masaüstü arka planı olarak video ve animasyonlar ayarlamalarına ve bilgisayarlarını daha sürükleyici bir görsel deneyime dönüştürmelerine olanak tanıyordu.

NeoWin’e göre bu seçenek, o dönem için oldukça güçlü bilgisayarlar gerektiriyordu. Dolayısıyla da ne yazık ki Vista’nın ötesine geçemedi. Windows 7’nin gelişiyle birlikte şirket bu özelliği terk etti. Geriye yalnızca çok daha basit dinamik temalar kaldı.

Şirket, neredeyse yirmi yıl sonra aynı fikri yeniden canlandırmaya hazır görünüyor. Merakla beklenen özellik Developer ve Beta kanallarında bulunan Windows 11 önizleme sürümlerinin MP4 dosyalarını animasyonlu duvar kağıtları olarak ayarlama özelliğini içerdiğini keşfetti.

Yani Microsoft, DreamScene’in yeni ve güncellenmiş bir sürümünü karşımıza çıkardı. Nostaljik özelliği doğrudan kopyalamayan firma, işlevi daha da iyileştirerek gelecekte Windows 11’in kararlı sürümünde kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor.

Fakat yine de bu özellik henüz resmi olarak duyurulmadı ve genel kullanıcılardan gizli tutuluyor. Bu nedenle küçük bir olasılıkla da olsa söz konusu fonksiyonun Windows 11’in bir sonraki kararlı sürümlerine gelip gelmeyeceği garanti değil.

Geçmişte de olduğu gibi Microsoft, sürümün yayınlanmasından önce deneyi sonlandırmaya ve bu fikri yeniden rafa kaldırmaya karar verebilir. Dolayısıyla kesin bir beklentiye girmeden evvel şirketten açıklama beklemek daha doğru olacak.