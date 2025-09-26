Xiaomi 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max resmen tanıtıldı.

Performans canavarı telefonlar, iPhone'ları anımsatan etkileyici tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Serinin Pro ve Pro Max modelleri, arka kamera modülünde yer alan ikincil ekranıyla öne çıkıyor.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonları nihayet piyasaya çıktı. Geçen yıl Xiaomi 15 ailesini duyuran şirket, bu yıl ilginç bir şekilde “16” modellerini doğrudan atlayarak Xiaomi 17 serisi cihazlarını karşımıza çıkardı.

GSMArena’ya göre yeni akıllı telefon ailesi aynı işlemciyi (Snapdragon 8 Elite Gen 5) paylaşıyor. Fakat cihazlar tasarım, kamera yetenekleri ve boyut açısından farklılık gösteren üç farklı modelden oluşuyor. Telefonlar iPhone’ları anımsatan şık görünümleriyle adından söz ettiriyor.

Xiaomi 17 serisi neler sunuyor?

Her üç telefon da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle olağanüstü bir performans vaat ediyor. Cihazlar 16 GB’a kadar RAM ve genişletilebilir depolama alanıyla donatılıyor. Aynı zamanda modeller 3.500 nit parlaklığa sahip 120 Hz OLED ekranı paylaşıyor.

Xiaomi 17 ve 17 Pro, 6,3 inç diyagonal sunuyor. 17 Pro Max ise 6,9 inçlik büyük bir ekranla geliyor. Estetik olarak standart Xiaomi 17, kare kamera modülü ve IP68 sertifikasıyla selefinin çizgisini devam ettiriyor.

Daha büyük kardeşleri olan 17 Pro ve 17 Pro Max düz tasarımları, IP69 koruması ve her şeyden önce kamera bloğuna ikincil bir ekranın entegrasyonuyla öne çıkıyor. Bu çok işlevli ekran, ana sensörlerle selfie’ler çekmenize ve widget’ları yönetmenize olanak tanıyor.

Pro ve Pro Max modelleri, Light Hunter 950L ana sensör ve 5x optik yakınlaştırmalı güçlü bir telefoto lens ile sunuluyor. Xiaomi 17 yüksek kaliteli sensörlere sahip olmasına rağmen 2,6x optik yakınlaştırma ile sınırlı tutuluyor.

Pil cephesinde ise strateji ilginç görünüyor. Pro Max modeli 7.500 mAh ile öne çıkıyor. Temel model 7.000 mAh, Pro seçeneği ise 6.300 mAh’lik bataryaya ev sahipliği yapıyor. 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Son olarak serideki tüm modeller 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC , Dolby Atmos stereo ses, IR verici ve HyperOS 3 arayüzlü Android 16 işletim sistemini içeriyor.

Xiaomi 17 teknik özellikleri

Ekran: 2656 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç OLED ekran 120 Hz yenileme hızına sahip, 3.500 nit tepe parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: OIS özellikli 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve 2,6x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi verici, 50W kablosuz şarj



Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 7.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü

Xiaomi 17 Pro teknik özellikleri

Ekran: 2656 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision desteği



İkincil ekran: 904 x 572 piksel çözünürlüğe sahip 2,7 inç arka OLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve OIS/5x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi verici, USB-C 3.2 Gen 1, UWB, 50W kablosuz şarj



Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 6.300 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü

Xiaomi 17 Pro Max teknik özellikleri

Ekran: 2K çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision desteği

İkincil ekran: 904 x 572 piksel çözünürlüğe sahip 2,7 inç arka OLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera ve OIS/5x optik yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi verici, USB-C 3.2 Gen 1, UWB, 50W kablosuz şarj

Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 7.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü

Xiaomi 17 serisi fiyatları açıklandı

Xiaomi’nin yeni yüksek performanslı akıllı telefon ailesi ilk olarak Çin pazarında resmi olarak satışa sunuldu. Çok yakında global pazara da gelmesi beklenen modeller şu başlangıç fiyatlarıyla sunuluyor: